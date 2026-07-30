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Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa Telegramu

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J. FilipJiří Filip
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Zakladatel a generální ředitel komunikační platformy Telegram Pavel Durov čelí dalším právním problémům. Ruské úřady na něj nově vydaly mezinárodní zatykač a obviňují ho z napomáhání terorismu. Informaci přinesla agentura AFP s odkazem na ruské úřady. 

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Podle dostupných informací Rusko vyšetřuje Durova už od letošního února. Tamní bezpečnostní složky tvrdí, že Telegram neodstraňoval kanály, chaty a boty, které měly být využívány k přípravě teroristických činů, sabotáží nebo kybernetických útoků. Právě na základě těchto obvinění byl nyní vydán mezinárodní zatykač. 

Pavel Durov, který se narodil v Rusku, ale dlouhodobě žije v Dubaji a vlastní také francouzské občanství, už dříve prohlásil, že ruské úřady využívají podobná obvinění jako prostředek k omezení svobody projevu a práva na soukromí. Telegram přitom zůstává jednou z nejpoužívanějších komunikačních platforem v Rusku. Využívají ji státní instituce, média, politici i opoziční skupiny. 

Pro Durova nejde o první střet se zákonem. Ve Francii čelí už od roku 2024 obviněním souvisejícím s organizovaným zločinem. Tamní prokuratura tvrdí, že Telegram nedostatečně spolupracoval při vyšetřování trestné činnosti, mimo jiné případů obchodování s drogami nebo šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Durov i Telegram dlouhodobě odmítají, že by platforma úmyslně podporovala nelegální aktivity. 

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Jaké praktické dopady bude mít nový mezinárodní zatykač, zatím není jasné. Je však zřejmé, že tlak na jednu z největších komunikačních platforem světa i jejího zakladatele nadále sílí.

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