Rusko zablokovalo WhatsApp a Telegram

Rusko od dnešního dne nařídilo blokování aplikace WhatsApp. Aplikaci v Rusku využívá přes 100 milionů uživatelů a patří mezi nejpoužívanější komunikační nástroje v zemi. WhatsApp stejně jako Facebook nebo Instagram spadají pod společnost Meta. Ta podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova není ochotna dodržovat normy a literu ruského práva, což vedlo k dnešnímu rozhodnutí nařídit blokaci aplikace.
Peskov doslova uvedl: „WhatsApp bude mít možnost obnovit provoz, pokud bude Meta dodržovat zákon a bude ochotná k dialogu s ruskou vládou.“ Objevily se také spekulace, že se Rusko tímto krokem snaží nejen poškodit Metu, ale zejména přinutit uživatele, aby přešli na státem vyvíjenou aplikaci Max, která je podle Peskova dostupnou alternativou. Kromě WhatsApp tento týden cenzorský úřad Roskomnadzor omezil funkčnost sítě Telegram, a to ze stejného důvodu jako v případě platformy WhatsApp.
Rusko zdůvodňuje blokaci služeb tím, že společnosti odmítají ukládat data ruských uživatelů na území země, jak vyžaduje ruský zákon, a místo toho jsou data ukládána v datových centrech po celém světě, zejména pak v USA. V případě WhatsApp je problém podle Rusů také v tom, že je hojně využíván k podvodům a krádežím. Společnost Meta již vydala krátké vyjádření, ve kterém uvádí: „Snaha izolovat přes 100 milionů uživatelů od soukromé a zabezpečené komunikace je krokem zpět a může vést ke snížení bezpečnosti místních obyvatel.“