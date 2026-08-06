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Do Měsíce narazila část rakety SpaceX. Na jeho povrchu zanechá obří kráter

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J. FilipJiří Filip
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Na Měsíci se odehrála velmi neobvyklá událost. Podle vědců do jeho povrchu včera narazil přibližně čtyřtunový horní stupeň rakety Falcon 9 společnosti SpaceX, který se po více než roce a půl nekontrolovaného letu vesmírem dostal na kolizní dráhu s přirozenou družicí Země. Definitivní potvrzení dopadu se očekává v následujících hodinách až dnech. 

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Raketa odstartovala z Floridy v lednu loňského roku s dvojicí lunárních přistávacích modulů. Po splnění své mise zůstal její horní stupeň na dlouhé oběžné dráze. Postupné gravitační působení Země, Měsíce a Slunce ale během následujících měsíců změnilo jeho trajektorii natolik, že nakonec zamířil přímo k Měsíci. 

Odborníci odhadují, že raketa narazila do oblasti poblíž Einsteinova kráteru na západním okraji přivrácené strany Měsíce rychlostí přibližně 2,43 kilometru za sekundu. Náraz by měl vytvořit nový kráter o velikosti několika desítek metrů. Ze Země ale nebylo možné kolizi pozorovat a žádná z družic obíhajících kolem Měsíce se v tu chvíli nenacházela na správném místě. Vědci proto budou muset porovnat nové snímky povrchu s těmi staršími, aby místo dopadu našli. 

Přestože může událost působit dramaticky, podle NASA nepředstavovala žádné riziko ani pro Zemi, ani pro budoucí lunární mise. Naopak jde o vzácnou příležitost sledovat, jak se měsíční povrch změní po dopadu velkého umělého objektu. Získaná data mohou pomoci lépe pochopit vznik impaktních kráterů i zpřesnit metody sledování objektů ve vesmíru. 

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Na Měsíci už dnes leží přibližně 3 000 člověkem vyrobených objektů o celkové hmotnosti okolo 190 tun. Patří mezi ně části raket, přistávací moduly, vědecké přístroje i další vybavení z desítek kosmických misí. Další kráter tak sice nebude na Měsíci ničím výjimečným, jeho vznik ale vědcům nabídne cennou příležitost k dalšímu výzkumu.

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