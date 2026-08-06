Do Měsíce narazila část rakety SpaceX. Na jeho povrchu zanechá obří kráter

Na Měsíci se odehrála velmi neobvyklá událost. Podle vědců do jeho povrchu včera narazil přibližně čtyřtunový horní stupeň rakety Falcon 9 společnosti SpaceX, který se po více než roce a půl nekontrolovaného letu vesmírem dostal na kolizní dráhu s přirozenou družicí Země. Definitivní potvrzení dopadu se očekává v následujících hodinách až dnech.
Raketa odstartovala z Floridy v lednu loňského roku s dvojicí lunárních přistávacích modulů. Po splnění své mise zůstal její horní stupeň na dlouhé oběžné dráze. Postupné gravitační působení Země, Měsíce a Slunce ale během následujících měsíců změnilo jeho trajektorii natolik, že nakonec zamířil přímo k Měsíci.
An abandoned SpaceX Falcon 9 rocket upper stage from a January 2025 lunar mission crashed into the moon’s near side near the Einstein Crater on August 5, 2026, traveling at roughly 5,400 mph (8,700 km/h). The unintentional impact.#spacex #moon #viral #crash #viral pic.twitter.com/IvAG2N34Mq
— VerityFeed (@FeedVerity) August 5, 2026
Odborníci odhadují, že raketa narazila do oblasti poblíž Einsteinova kráteru na západním okraji přivrácené strany Měsíce rychlostí přibližně 2,43 kilometru za sekundu. Náraz by měl vytvořit nový kráter o velikosti několika desítek metrů. Ze Země ale nebylo možné kolizi pozorovat a žádná z družic obíhajících kolem Měsíce se v tu chvíli nenacházela na správném místě. Vědci proto budou muset porovnat nové snímky povrchu s těmi staršími, aby místo dopadu našli.
Přestože může událost působit dramaticky, podle NASA nepředstavovala žádné riziko ani pro Zemi, ani pro budoucí lunární mise. Naopak jde o vzácnou příležitost sledovat, jak se měsíční povrch změní po dopadu velkého umělého objektu. Získaná data mohou pomoci lépe pochopit vznik impaktních kráterů i zpřesnit metody sledování objektů ve vesmíru.
Na Měsíci už dnes leží přibližně 3 000 člověkem vyrobených objektů o celkové hmotnosti okolo 190 tun. Patří mezi ně části raket, přistávací moduly, vědecké přístroje i další vybavení z desítek kosmických misí. Další kráter tak sice nebude na Měsíci ničím výjimečným, jeho vznik ale vědcům nabídne cennou příležitost k dalšímu výzkumu.