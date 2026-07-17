SpaceX představil nový Starlink V5. Menší anténa nabídne vyšší rychlost i nižší spotřebu

Společnost SpaceX oficiálně představila novou generaci satelitního terminálu Starlink V5, která přináší výrazné změny oproti předchozí verzi. Nová anténa je menší, lehčí, odolnější a zároveň úspornější. Díky tomu má být instalace jednodušší a satelitní internet dostupnější i v místech, kde klasické připojení stále chybí.
Menší rozměry, vyšší výkon
Nový Starlink V5 je přibližně o 35 % menší než předchozí model V4 a váží pouhých 2,4 libry, tedy zhruba 1,1 kilogramu. Přesto dokáže nabídnout rychlost stahování přesahující 375 Mb/s, což bez problémů postačí pro streamování videa ve vysokém rozlišení, online hraní her i práci z domova.
SpaceX navíc výrazně zapracoval na energetické efektivitě. Zatímco předchozí generace měla vyšší spotřebu, nový terminál si vystačí s přibližně 35 až 50 watty, což ocení zejména uživatelé využívající solární panely, bateriová úložiště nebo jiné ostrovní systémy.
Odolnější než kdy dříve
Velkou změnou prošla také konstrukce. Starlink V5 zvládne podle SpaceX odolat větru o rychlosti až 165 mph (přibližně 265 km/h), zatímco předchozí generace byla navržena pro vítr do 60 mph (asi 97 km/h). Nová anténa je tak vhodnější pro oblasti s extrémním počasím nebo častými bouřemi.
Vyšší odolnost zároveň rozšiřuje možnosti využití například na chatách, horských objektech, lodích nebo v odlehlých lokalitách, kde není dostupná klasická internetová infrastruktura.
Součástí balení je nový Router Mini
Každá sada obsahuje také nový Router Mini podporující standard Wi-Fi 6. Ten dokáže pokrýt prostor o rozloze až 2 200 čtverečních stop, tedy přibližně 204 m², a podle SpaceX zvládne současně obsloužit až 235 připojených zařízení. Díky modernější bezdrátové technologii by měl nabídnout vyšší rychlost, nižší latenci i stabilnější připojení při větším počtu současně připojených zařízení.
Nový Starlink V5 je v tuto chvíli dostupný pouze ve vybraných oblastech Spojených států. Základní tarif začíná na 55 dolarech měsíčně, zatímco samotnou cenu nového hardwaru SpaceX zatím oficiálně nezveřejnil.
Starlink dnes provozuje největší satelitní internetovou síť na světě a průběžně ji rozšiřuje o další družice. Nová generace terminálu ukazuje, že SpaceX se nesoustředí pouze na budování vesmírné infrastruktury, ale také na to, aby bylo její používání jednodušší, levnější a dostupnější pro běžné domácnosti.