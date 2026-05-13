SpaceX chystá revoluci v dopravě. Let z New Yorku do Londýna má trvat jen 29 minut

Ještě před pár lety zněla představa tisíců raketových startů ročně jako čisté sci-fi. Dnes ji ale SpaceX bere jako reálný plán. Společnost Elona Muska totiž oficiálně potvrdila, že aktivně hledá nové lokality pro výstavbu nejmodernějších spaceportů na světě a to nejen ve Spojených státech, ale i v dalších zemích. Důvod je jednoduchý: jediný Starbase v Texasu zdaleka nestačí ambicím, které SpaceX se Starship má. Podle informací agentury Reuters chce SpaceX v budoucnu dosáhnout tisíců startů Starship ročně. Jen pro srovnání: celý svět dnes zvládne zhruba 230 až 250 kosmických startů za rok. SpaceX tak otevřeně mluví o více než desetinásobku současné globální kapacity pouze pro jediný raketový systém.
Starship není jen raketa. Je to plán na přepsání dopravy i internetu Když většina lidí slyší slovo Starship, představí si misi na Mars. Jenže právě Mars je pouze část celého plánu. Starship má být univerzální dopravní systém budoucnosti, který bude schopný dopravovat lidi na Mars, vynášet obří satelity Starlink V3, převážet náklad po celé planetě, a jednou možná kompletně změnit dálkové cestování na Zemi. Právě poslední bod je možná nejšílenější, ale zároveň nejvíc fascinující. SpaceX už několik let pracuje s konceptem takzvaného „Earth to Earth“ cestování. Jinými slovy raketa odstartuje z jedné části planety, krátce proletí vesmírem a za desítky minut přistane na druhé straně světa. Pokud by se tento koncept podařilo dotáhnout do reality, znamenalo by to konec dnešních dlouhých letů. Časy, které SpaceX v minulosti prezentovalo, zní skoro absurdně:
- New York → Londýn: 29 minut
- Londýn → Hongkong: 34 minut
- Dubaj → Los Angeles: 39 minut
- Tokio → Singapur: 28 minut
- Hongkong → Singapur: 22 minut
Dnes přitom některé dálkové lety trvají 12 až 17 hodin. Starship nebude létat jen jednou za čas jako dnešní rakety NASA. SpaceX ji navrhuje podobně jako letadlo, tedy systém schopný rychlé opakované použitelnosti. Pokud by se Earth to Earth skutečně rozběhlo, znamenalo by to úplně nový typ dopravy s enormní frekvencí letů. Jak však sami dobře víte, už pár vizí jsme z úst Elona Muska slyšeli a že bychom potkávali Tesla Roadster, který se měl prodávat před pěti lety nebo že by Semi Truck byly nějak rozšířené kamiony, to se rozhodně říct nedá. Uvidíme tedy, Jak to dopadne se Space X a jeho Earth to Earth cestováním.