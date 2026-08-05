Wikipedia přidala na iPhone widget, který se vás bude snažit neustále vzdělávat

Pokud patříte mezi lidi, kteří se občas „ztratí“ na Wikipedii a po hodině čtení zjistí, že se z článku o dinosaurech dostali až k historii vesmírných misí, máme pro vás dobrou zprávu. Oficiální aplikace Wikipedie pro iPhone totiž dostala nový widget, který vás jediným klepnutím přenese na zcela náhodný článek, díky čemuž se tak můžete vzdělávat ještě snáze.
Novinka se jednoduše přidá na plochu iPhonu nebo iPadu a funguje přesně tak, jak byste čekali. Stačí na widget klepnout a aplikace okamžitě otevře náhodně vybranou stránku z obrovské databáze Wikipedie. Zároveň vás přepne do režimu náhodných článků, takže můžete pokračovat v objevování dalších zajímavostí.
Widget je dostupný ve dvou velikostech a doplňuje stávající nabídku widgetů Wikipedie, mezi které patří například „Obrázek dne“, „Doporučený článek“ nebo přehled aktuálně populárních témat. Nová varianta je ale výrazně hravější a cílí hlavně na uživatele, kteří rádi objevují něco nového bez konkrétního cíle.
Na první pohled jde možná o drobnost, právě takové funkce ale často patří mezi nejoblíbenější. Místo bezcílného scrollování sociálních sítí totiž stačí jediné klepnutí a můžete se během pár sekund dozvědět něco nového – ať už o historii, vědě, technologiích nebo třeba o zvířatech, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jasně. zlaté časy Wikipedie jsou už asi za námi, ale třeba pro mě osobně se jedná o obrovsky nostalgický projekt, který mi na základní škole dost pomáhal, a proto si widget minimálně vyzkouším.