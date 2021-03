Apple možná bude muset platit Wikipedii za využívání jejího obsahu Siri

Apple používá informace z Wikipedie na různých místech nejen v iPhonech, ale i na iPadech a Macích. Ty poskytují uživateli spoustu informací, a to především prostřednictvím virtuální asistentky Siri. V současné době neexistuje žádný finanční vztah mezi oběma společnostmi, jak ale hovoří nová zpráva magazínu Wired, mohlo by se to už brzy změnit.

Ta totiž vysvětluje, že Wikimedia Foundation, která Wikipedii a související projekty provozuje, představila nový komerční projekt Wikimedia Enterprise. Ten má poskytovat placené vývojářské nástroje a služby, které společnostem a organizacím usnadní konzumaci a opakované použití dat v rámci balíku Wikimedia. Tato nová iniciativa má být spuštěna později v tomto roce.

Zpráva dále uvádí, že rozhovory mezi novou dceřinou společností a velkými technologickými giganty (mezi kterými by měl být i Google) již čile probíhají. Vzájemných dohod by přitom mohlo být dosaženo už poměrně brzy, konkrétně prý v červnu. Na Apple zde sice vyloženě ukázáno nikde není, je ale jasné, že právě on je jednou z těchto vybraných společností. Už v roce 2018 se totiž hlavní příjmová ředitelka Wikipedie Lisa Seitz-Gruwellová do Applu v jednom rozhovoru za využívání Wikipedie bez patřičné finanční odměny řádně opřela.

To, jestli se všechny společnosti nějak domluví, se samozřejmě teprve ukáže. Vzhledem k počtu zařízení, které Apple celosvětově provozuje, by se však mohlo jednat o skutečně astronomickou částku, kterou by po něm mohla Wikimedia požadovat. Jisté však je, že ať už dopadnou dohody jakkoli, bezplatné využívání informací, které velké technologické společnosti používají v současné době, bude v nějaké formě nadále přetrvávat i v budoucnu.