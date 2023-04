Rusko znovu pokutuje Wikipedii, prý uvádí falešné informace o „válce“

Boj Ruska pokračuje i přes kritiku takřka celého světa na mnoha frontách. Kromě té fyzické na Ukrajině se snaží bojovat třeba i v kyberprostoru a to nejen skrze hackerské útoky, ale i pomocí nejrůznějších pokut, kterými se snaží „nepohodlné“ organizace a společnosti přimět k tomu, aby fungovaly podle jeho pravidel. Své by o tom mohla vyprávět třeba i Wikipedia, která se nyní dočkala další pokuty ze strany Ruska.

Důvod pokuty vás asi nepřekvapí. Rusku na Wikipedii vadí, že ta nechce ze své internetové encyklopedie odstranit zmínky o válce na Ukrajině. Co naplat, že nynější bojovou činnost na Ukrajině nevnímá jako válku jen Rusko a pár jeho spojenců. I to mu stačí k tomu, aby nyní po Wikipedii za neuposlechnutí jeho nařízení požadoval pokutu ve výši dvou milionů rublů, což je v přepočtu více než půl milionu korun. Oficiálním důvodem je dle soudu uvádění falešných informací. Už nyní je nicméně jasné, že se Wikipedia do placení hrnout rozhodně nebude. Své předešlé obhajoby opírala o kvalitní zdrojování na texty v kombinaci s kvalitními a důvěryhodnými informacemi a dá se proto očekávat, že se bude této rétoriky držet i nadále. Tím spíš, když dlouhodobě trvá na nutnosti udržet svobodu slova na maximální možné úrovni či na umožnění svobodnému přístupu k informací komukoliv na světě.