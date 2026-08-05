Výroční iPhone 20 bude vycházet z iPhone Air. Apple u něj díky tomu vyřeší hlavní slabinu

O jubilejním iPhonu k 20. výročí jeho uvedení na trh, který má dorazit už příští rok se mluví v posledních měsících čím dál tím častěji. Podle dosavadních úniků má totiž Apple připravovat zařízení s téměř celoskleněným designem, které bude vypadat výrazně jinak než současné modely. Právě použití většího množství skla ale přináší jeden zásadní problém, kterým je horší odvod tepla. Apple jej má ale podle nejnovějších informací vyřešit převzetím technologie z iPhone Air a jejím dalším vylepšením.
Podle zdrojů portálu AppleInsider totiž bude iPhone 20 konstrukčně vycházet z filozofie ultratenkého iPhone Air. Zároveň ale dostane podstatně propracovanější systém chlazení, který si poradí s vyšším tepelným výkonem nového čipu i náročnými AI funkcemi. Přesné technické řešení zatím známé není, spekuluje se ale o větší odpařovací komoře (vapor chamber) a dalších úpravách vnitřní konstrukce, které by dokázaly odpadní teplo lépe odvádět do rámu zařízení, který by jej pasivně chladil.
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Chlazení jako klíčová složka
Právě lepší chlazení bude přitom pro Apple klíčové. Sklo totiž sice působí prémiově a umožňuje bezdrátové nabíjení, z hlediska odvádění tepla je ale výrazně horší než hliník nebo titan. Pokud tedy chce Apple nabídnout telefon téměř celý ze skla, musí zajistit, aby se nepřehříval při hraní her, natáčení videa nebo využívání funkcí Apple Intelligence. Právě proto má být nový systém chlazení jednou z nejdůležitějších technologií celého zařízení.
Samotný design má být podle dosavadních úniků jedním z největších skoků v historii iPhonu. Telefon by měl nabídnout displej prakticky přes celou přední stranu bez viditelných rámečků, ještě tenčí konstrukci a výrazně větší podíl skla než současné modely. Ve hře je také ukrytí Face ID i přední kamery pod displej, díky čemuž by zcela zmizel Dynamic Island.
Představení jubilejního iPhonu se očekává na podzim roku 2027, kdy uplyne dvacet let od uvedení prvního iPhonu Steva Jobse. A pokud se současné informace potvrdí, Apple nebude sázet jen na nový vzhled, ale také na zásadní změny uvnitř zařízení. Právě vylepšené chlazení může přitom být jedním z důvodů, proč bude schopen nabídnout vyšší výkon bez přehřívání, přestože vsadí na dosud nejodvážnější konstrukci ve své historii.