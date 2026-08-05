Tyto Apple produkty příští měsíc nejspíš zdraží. Připravte si výrazně víc peněz

Zářijová Apple keynote se rychle blíží a spolu s ní i nepříjemná zpráva pro fanoušky značky. Podle stále většího počtu analytiků totiž Apple letos nezvýší jen výkon svých nových zařízení, ale také jejich ceny. Nejvíce se zdražení očekává u nové generace iPhonů Pro, dražší ale mohou být i další produkty.
Největší pozornost poutá iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Zatímco dřívější spekulace hovořily dokonce o zdražení až o 300 dolarů, novější odhady jsou střízlivější. Analytici se ale shodují na tom, že určité navýšení ceny je prakticky nevyhnutelné. Důvodem jsou především rekordně drahé paměťové čipy, nový 2nm procesor i rostoucí výrobní náklady. Drahý by měl být také vůbec první skládací iPhone, který bývá označován jako iPhone Ultra. U něj se už delší dobu počítá s cenou přesahující 2 000 dolarů, což z něj udělá nejdražší iPhone v historii. V jeho případě ale nejde o zdražení oproti předchůdci, protože půjde o zcela novou produktovou řadu.
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Není však samozřejmě vyloučeno, že se vyšší ceny dotknou také nových Apple Watch nebo AirPods, i když zatím neexistují konkrétní informace o tom, o kolik by měly zdražit. Apple nicméně už letos zvýšil ceny Maců a iPadů kvůli prudkému růstu cen pamětí, a vedení společnosti naznačilo, že tím vlna zdražování nemusí skončit. Ceny pamětí sice Apple Watch ani AirPods nějak zásadně ovlivnit nemohou, protože v Apple Watch je paměť malá a v AirPods žádná, zato však dražší výroba čipů do ceny promluvit samozřejmě může.
Tim Cook během posledního hovoru s investory přiznal, že Apple zdražoval velmi nerad, zároveň ale připustil, že firma musí reagovat na bezprecedentní růst cen komponentů. Při rozhodování podle něj bere v úvahu nejen náklady, ale také očekávané prodeje a zájem zákazníků. Definitivní odpověď nicméně přinese až tradiční zářijová keynote. Pokud se ale současné odhady potvrdí, letošní generace nových Apple produktů nebude jen jednou z technologicky nejzajímavějších za poslední roky, ale také jednou z nejdražších.