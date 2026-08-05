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Proč ještě nevyšla iOS 27 Beta 5? Apple na poslední chvíli narazil na vážný problém

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Pokud stejně jako my netrpělivě čekáte na pátou vývojářskou betu iOS 27, možná jste v posledních dnech jako na trní. Apple totiž poprvé po dlouhých letech porušil svůj zaběhnutý harmonogram a novou testovací verzi nevydal v pondělí v tradiční čas. Mezi vývojáři to okamžitě vyvolalo spekulace, co se vlastně děje.

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Podle informací z vývojářské komunity se Apple na poslední chvíli rozhodl vydání odložit kvůli několika kritickým chybám, které byly objeveny těsně před plánovaným zveřejněním aktualizace. Místo toho, aby firma riskovala problémy u tisíců testerů, dala přednost jejich odstranění.

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Jde přitom o poměrně neobvyklou situaci. Apple byl v posledních zhruba deseti letech známý tím, že nové beta verze vydával téměř pravidelně každé pondělí ve stejný čas. Vývojáři si na tento rytmus zvykli natolik, že jakékoliv zpoždění okamžitě vzbudí pozornost.

Dobrou zprávou ale je, že samozřejmě nejde o zrušení aktualizace. Podle dostupných informací Apple pouze potřebuje více času na odstranění problémů a iOS 27 Beta 5 by měla dorazit během několika následujících dnů. Je tak možné, že se jí vývojáři dočkají ještě tento týden a hned ten příští pak pokračování v podobě šesté bety. 

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O jaké chyby přesně jde, zatím není známo. Apple totiž podobné informace u beta verzí tradičně nezveřejňuje a podrobnosti se většinou objeví až po vydání aktualizace. Pokud se ale kvůli nim společnost rozhodla poprvé po letech narušit svůj pravidelný harmonogram, lze předpokládat, že nešlo o drobné kosmetické nedostatky, ale o závažnější problémy, které mohly ovlivnit stabilitu systému.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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