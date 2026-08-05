Jak začít podnikat v oblasti přeprodeje iPhonů a kolik peněz budete potřebovat na začátek?

Komerční sdělení: K zahájení vlastního podnikání v oblasti přeprodeje iPhonů vám stačí ~42067.10 až 105167.75 CZK. I s menší půjčkou od Na Zivnost CZ můžete poměrně rychle dosáhnout prvních zisků a své podnikání postupně rozšířit. Důležité je rozumět svým potenciálním zákazníkům, podnikat s rozvahou a jednat férově. Trh s použitými zařízeními Apple navíc stále nabízí prostor pro nové prodejce.
Klíčové aspekty, na které je třeba se v tomto podnikání zaměřit
Po iPhonech, a to i po relativně starších modelech, je poptávka ve všech věkových skupinách a mezi různými kategoriemi uživatelů. Důvodem není jen prestiž těchto zařízení, ale také to, že zůstávají dlouho aktuální. Například nadcházející aktualizace iOS 27 má zlepšit výkon iPhonů starých šest let. Přeprodej těchto zařízení tak může být stále výnosný. V současnosti je poptávka především po následujících modelech:
- iPhone 13, 13 Pro a 13 Pro Max.
- iPhone 14, 14 Pro a 14 Pro Max.
- iPhone 15, 15 Pro a 15 Pro Max.
- iPhone 16, 16 Pro a 16 Pro Max.
- iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max.
Pokud jde o starší modely, kvůli příliš zastaralému hardwaru už nepředstavují ani základní vstup do ekosystému Apple. Přestože bude nový iOS dostupný také majitelům iPhonu SE a iPhonu 11, poptávka po těchto modelech je minimální.
Cílová skupina: fanoušci řady Pro, nebo běžní uživatelé?
Zatímco komunita diskutuje o možném představení iPhonu 18 a spekuluje o řadě iPhone 20, vy byste se měli zaměřit na to, co je právě teď důležité pro vaše podnikání. Tedy na cílovou skupinu, se kterou chcete pracovat.
Je třeba vzít v úvahu dvě věci. Zaprvé, výše počáteční investice závisí právě na vaší volbě. Zadruhé, dražší zařízení mohou být likvidnější.
Na trhu s použitými telefony činí cenový rozdíl mezi běžným iPhonem a verzí Pro přibližně 1051.68 až 21033.55 CZK v závislosti na modelu. Vyšší varianta přitom nabízí funkce odpovídající následující generaci smartphonu. Proto si kupující na trhu s použitými zařízeními nejčastěji vybírají právě verzi Pro. Dobře se však prodává i „rozpočtová“ varianta.
Reklama: sociální sítě jako hlavní motor prodeje
Na začátku podnikání bude váš rozpočet na reklamu minimální. To znamená, že jej musíte využít co nejefektivněji. Své produkty můžete například propagovat výhradně prostřednictvím sociálních sítí, aniž byste investovali do samostatných webových stránek.
K propagaci budete potřebovat vizuální obsah, několik propagačních materiálů pro každý dostupný model a textový popis příspěvku s odpovídajícími klíčovými slovy, hashtagy a dalšími prvky. To vše si navíc můžete vytvořit sami, a v počátečních fázích podnikání tak ušetřit.
Pověst: poctivá nabídka a řešení problémů
První výzvou, se kterou se v tomto odvětví setkáte, bude konkurence. Ostatní prodejce zákazníci znají, vás zatím ne. Na začátku proto budete muset prokázat, že nabízíte kvalitnější zboží než ostatní. Případně alespoň otevřeně uvádět nedostatky nabízených modelů nebo je před prodejem odstranit.
Chcete-li tedy iPhony prodávat lépe, zaměřte se na následující:
- Vizuální stav zařízení. Škrábance, oděrky a odštípnuté části snižují hodnotu zařízení. Pokud je to možné, odstraňte tyto vady leštěním, výměnou jednotlivých dílů nebo jiným vhodným způsobem.
- Funkčnost. Pokud na iPhonu nefunguje Face ID nebo True Tone, jeho hodnota výrazně klesá. Totéž platí pro verze s R-SIM, které vyžadují speciální modul. Tuto skutečnost uveďte v popisu, případně zařízení před prodejem opravte.
- Stav baterie. Pokud se v nastavení zobrazuje kapacita baterie nižší než 80 %, baterii vyměňte. Mějte však na paměti, že výměna za originální baterii v servisu Apple vyjde přibližně na 21033.55 CZK. Výměna svépomocí stojí asi 525.84 až 631.01 CZK, vyžaduje však čas a přesnost.
Ještě jedna poznámka. Od systému iOS 26 dokáže systém při použití kvalitní baterie z výroby rozpoznat její řídicí jednotku a zobrazit počet nabíjecích cyklů. Upozornění na neoriginální díl po určité době zmizí. Jak s touto informací naložíte, je pouze na vás. Výměnu je však lepší uvést v popisu, zejména pokud jde o baterii s vyšší kapacitou. Hodnotu zařízení tak můžete zvýšit o 20 až 30 % oproti situaci, kdy byste jej prodávali s výrazně opotřebovanou baterií.
Jak začít: strategie postupného rozvoje
Máte-li chuť podnikat a rozumíte trhu, můžete začít s podnikáním v oblasti přeprodeje použitých iPhonů. Postupovat můžete například podle tohoto plánu:
- Analýza trhu. Prozkoumejte poptávku ve svém regionu, určete nejlikvidnější modely a průměrné prodejní ceny. Pomůže vám to vyhnout se zbytečným výdajům.
- Finanční plán. Připravte si rozpočet na nákup prvních 5 až 10 zařízení, opravy a reklamu. Minimální počáteční investice činí 42067.10 až 105167.75 CZK.
- Nákup zařízení. Hledejte prověřené dodavatele, aukce nebo soukromé prodejce. Důležité je ověřit IMEI i stav baterie.
- Opravy a příprava. Výměna baterie, leštění krytu a kontrola Face ID mohou zvýšit cenu zařízení o 20 až 30 %.
- Reklama na sociálních sítích. Vytvořte si profil na Instagramu nebo Facebooku a používejte kvalitní fotografie i relevantní klíčová slova.
- Budování dobré pověsti. Poctivě uvádějte případné nedostatky a poskytujte záruku na ověřené funkce.
- Postupné rozšiřování podnikání. Po prvních prodejích reinvestujte zisk do dražších modelů Pro, které se prodávají rychleji.
A ještě jedna důležitá věc: nezapomeňte u použitých iPhonů vždy ověřit, zda nejsou vázané na Apple ID. Pokud prodáte zablokované zařízení, velmi pravděpodobně se setkáte s vlnou kritiky, která může vaše podnikání vážně poškodit.
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