Apple už chystá největší akci roku. Na iPhone 18 Pro se připravuje celé vedení firmy

Přestože do očekávané zářijové keynote zbývá ještě zhruba měsíc, v Apple už podle všeho vrcholí přípravy. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana, dle kterých se začíná nejvyšší vedení společnosti intenzivně připravovat na prezentaci nových produktů. Jde o jeden z tradičních signálů, že představení nové generace iPhonů se rychle blíží.
Podle dosavadních informací by měl Apple letos představit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a vůbec první skládací iPhone, který bývá v únicích označován jako iPhone Ultra. Chybět by neměly ani nové generace Apple Watch a oznámení termínů vydání finálních verzí iOS 27, watchOS 27, macOS 27 a dalších operačních systémů.
Přípravy na keynote přitom nejsou jen o samotné prezentaci. Apple v těchto týdnech dokončuje marketingové materiály, natáčí videa, připravuje demonstrační zařízení pro novináře i zaměstnance a dolaďuje celý scénář akce. Právě proto bývá začátek srpna obdobím, kdy se do příprav naplno zapojuje vrcholový management společnosti.
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Kdy se novinky představí?
Pokud se dosavadní spekulace potvrdí, keynote se uskuteční 8. nebo 9. září. Pozvánky by pak Apple mohl rozeslat už na přelomu srpna a září, přibližně dva týdny před samotnou akcí. Minimálně v předešlých letech takto pozvánky rozesílal se železnou pravidelností.
Letošní keynote bude navíc výjimečná. Kromě každoroční obměny modelů Pro se totiž očekává premiéra prvního skládacího iPhonu v historii společnosti. Není proto divu, že Apple už nyní věnuje přípravám maximální pozornost – půjde přeci jen o jednu z nejsledovanějších technologických událostí celého roku. O to víc se na akci coby fanoušci Apple těšíme a máme od ní velká očekávání. Jste na tom stejně?