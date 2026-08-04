Xbox chystá revoluci. Staré hry na discích si budete moci převést do digitální podoby a to už brzy

Zdá se, že Microsoft konečně našel způsob, jak propojit svět fyzických a digitálních her. Na internet totiž unikl interní dokument určený vydavatelům, podle kterého Xbox už během srpna spustí dlouho očekávaný program Disc to Digital, který má hráčům umožnit převést podporované hry z fyzických disků na digitální licence. Zatím jde ale pouze o únik, Microsoft nic oficiálně nepotvrdil.
Princip má být poměrně jednoduchý. Hráč vloží podporovaný disk do konzole Xbox One nebo Xbox Series X a systém k němu přiřadí digitální licenci. Ta však nebude navázána jen na účet, ale také na samotný disk, takže pokud hru prodáte nebo někomu půjčíte, digitální licence se podle uniklých informací automaticky přesune na nového majitele disku. Microsoft se tím má snažit zabránit tomu, aby si jeden člověk ponechal digitální kopii a zároveň prodal fyzickou.
Důležité je také to, že program nebude povinný pro všechny hry. O zapojení mají rozhodovat samotní vydavatelé, kteří si navíc budou moci určit i cenu za převod licence. Nelze tedy očekávat, že bude možné zdarma převést úplně všechny tituly. Na konzoli Xbox Series S navíc funkce dostupná nebude, protože postrádá optickou mechaniku.
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Zpětná kompatibilita pro PC ve velkém stylu
Uniklý dokument mimo jiné zmiňuje i další zajímavou novinku. Microsoft údajně pokračuje v práci na zpětné kompatibilitě pro PC a po původních hrách z prvního Xboxu mají v letech 2027 až 2028 dorazit také hry z Xbox 360. Cílem je vytvořit jednotnou knihovnu napříč budoucími Xbox zařízeními.
Je ale potřeba zdůraznit, že všechny informace pocházejí z uniklého interního materiálu. Přestože některé jeho části odpovídají krokům, které Microsoft už v posledních týdnech podnikl, společnost zatím program Disc to Digital oficiálně nepředstavila. Pokud se však únik potvrdí, půjde o jednu z největších změn v historii Xbox ekosystému a velmi zajímavý kompromis mezi fyzickými a digitálními hrami. A to mě coby dlouholetého hráče na Xboxu rozhodně těší. Podobné upgrady jsou totiž jednoznačně krokem vpřed.