Nový šéf Apple začíná ve velkém. Do firmy přivádí zpět jednu z klíčových tváří

John Ternus se oficiálně ujme role generálního ředitele Apple až 1. září, už nyní ale začíná skládat svůj vlastní tým. Podle informací agentury Bloomberg totiž přivádí zpět do společnosti jednu z nejzkušenějších manažerek hardwarového vývoje, Lauru Legros, která z Apple odešla do důchodu v roce 2022.
Legros působila v Apple řadu let jako viceprezidentka hardwarového inženýrství. Měla na starosti koordinaci vývoje nových produktů, plánování harmonogramů i spolupráci mezi jednotlivými inženýrskými týmy. Podle Bloombergu patřila mezi nejbližší spolupracovníky Johna Ternuse už před svým odchodem z firmy, a právě proto si ji nový šéf Apple nyní přivedl zpět.
Ve své nové roli však nebude zodpovídat jen za jednu produktovou kategorii. Naopak má spolupracovat napříč celou společností a bude přímo podřízena Ternusovi, což naznačuje, že Apple chce posílit koordinaci mezi jednotlivými hardwarovými divizemi v době, kdy firmu čeká několik zásadních novinek od prvního skládacího iPhonu přes nový MacBook Ultra až po další generaci zařízení s Apple Intelligence.
Pokud vám jméno Laura Legros něco říká, není to náhoda. V minulosti se několikrát objevila i na Apple keynote. Fanouškům se představila například při uvedení MacBook Air v roce 2018 nebo iPad Air v roce 2020, kde prezentovala technické novinky těchto zařízení.
Návrat zkušené manažerky tak bezesporu ukazuje, jakým směrem se chce John Ternus vydat. Místo rozsáhlých personálních čistek sází na lidi, se kterými už v minulosti úspěšně spolupracoval. Přestože Tim Cook zůstane ve společnosti jako výkonný předseda správní rady, je čím dál zřejmější, že Ternus začíná Apple připravovat na svou vlastní éru.