15 let Tima Cooka v čele Apple: Takhle změnil jednu z největších firem světa

Když Tim Cook 24. srpna 2011 převzal po Stevu Jobsovi vedení Apple, jen málokdo věřil, že se mu podaří navázat na odkaz legendárního spoluzakladatele společnosti. O patnáct let později je ale jasné, že Cook zanechává firmu v historicky nejlepší kondici. Apple je nejhodnotnější společností světa, generuje rekordní zisky a jeho produkty používají miliardy lidí. Možná i proto vás bude zajímat srovnání, jak se Apple za jeho éry změnil.
Nejnápadnější proměnou jsou finance. Když Cook nastupoval do čela společnosti, Apple vykazoval roční tržby kolem 108 miliard dolarů. Dnes jsou více než čtyřnásobné a společnost se během jeho působení stala první firmou na světě, která překonala hranici 1, 2, 3, 4 a nakonec i 5 bilionů dolarů tržní hodnoty. Obrovsky narostla také uživatelská základna. Zatímco v roce 2011 měl Apple přibližně 315 milionů aktivních zařízení, dnes jich po světě funguje více než 3 miliardy. S tím souvisí i prudký růst služeb. Počet placených předplatných se vyšplhal na 1,5 miliardy a divize Services dnes patří mezi nejvýnosnější části celého byznysu Apple.
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Během Cookovy éry se výrazně rozšířilo také produktové portfolio. Na trh dorazily Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro i Apple Silicon, tedy vlastní čipy, které umožnily definitivně opustit procesory Intel v počítačích Mac. Apple zároveň vstoupil do světa streamovacích služeb prostřednictvím Apple TV+ nebo fitness s Apple Fitness+. Cook ale nezměnil jen produkty. Pod jeho vedením Apple výrazně posílil důraz na ochranu soukromí, ekologii i zdravotní funkce svých zařízení. Z firmy, která byla v době Steva Jobse vnímána především jako výrobce počítačů a telefonů, se stal technologický gigant s obrovským ekosystémem hardwaru, softwaru i služeb.
Od 1. září převezme vedení společnosti John Ternus, zatímco Tim Cook se přesune na pozici výkonného předsedy správní rady. A ať už byl jeho styl řízení hodnocen jakkoliv, čísla mluví jasně. Za patnáct let dokázal z Apple vybudovat ještě větší a hodnotnější firmu, než jakou převzal po Stevu Jobsovi. O to víc jsme v redakci zvědaví na to, jak se této role zhostí nový šéf. John Ternus je totiž médii vykreslován primárně jako vizionář, který může mnohým Apple produktům, jenž v poslední době tak trochu přešlapují na místě, vrátit zašlý lesk. Ostatně, právě MacBook Neo, kterým nyní Apple bourá prodejní rekordy, pochází údajně z jeho hlavy. O to víc bude proto zajímavé kroky tohoto muže sledovat.