Tim Cook se emotivně rozloučil s akcionáři Apple. „Bylo mi ctí sloužit této společnosti“

Poslední výsledkový hovor Tima Cooka v roli generálního ředitele Apple nepřinesl jen rekordní finanční výsledky, ale také emotivní rozloučení. Na závěr konference se Cook obrátil přímo na akcionáře společnosti a poděkoval jim za podporu, které se mu během téměř patnácti let v čele Applu dostávalo.
„Bylo mi velkou ctí sloužit této neuvěřitelné společnosti,“ uvedl Cook. Připomněl, že Apple je podle něj výjimečný především díky lidem, kteří v něm pracují, a zákazníkům po celém světě. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že firma má před sebou velmi silnou budoucnost i pod novým vedením.
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Cook poděkoval zaměstnancům, vývojářům, partnerům i investorům za důvěru a podporu, které podle jeho slov umožnily Applu dosáhnout historických úspěchů. Během jeho působení se společnost stala nejhodnotnější firmou světa, výrazně rozšířila portfolio produktů i služeb a několikanásobně zvýšila své tržby i zisky. Od 1. září převezme funkci generálního ředitele John Ternus, dosavadní šéf hardwarového vývoje. Tim Cook ale z Apple neodchází úplně. Přesune se na pozici výkonného předsedy správní rady, odkud bude společnosti pomáhat i nadále.
Cookovo rozloučení symbolicky uzavřelo jednu z nejúspěšnějších kapitol v historii Apple. Firma za jeho vedení nejen několikanásobně zvýšila svou hodnotu, ale vyrostla také v technologického giganta, jehož služby využívají více než miliarda lidí po celém světě. A přestože se od září změní jméno na pozici CEO, odkaz Tima Cooka bude Apple provázet ještě dlouhá léta.