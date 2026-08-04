Apple přitvrdil vůči hackerům. Kvůli AI už odmítá přijímat neomezené množství

Umělá inteligence mění svět kybernetické bezpečnosti rychleji, než se čekalo. Zatímco dříve hledali bezpečnostní chyby především zkušení výzkumníci, dnes jim stále častěji pomáhají AI nástroje. Výsledkem je obrovský nárůst nahlášených zranitelností, se kterým už Apple přestal stíhat držet krok. Firma proto sáhla k nečekanému kroku a výrazně upravila fungování svého programu pro hlášení bezpečnostních chyb.
Od června Apple omezuje počet otevřených hlášení, která může jeden výzkumník současně odeslat. Zároveň zavedl 30denní čekací lhůtu, po jejímž uplynutí lze poslat další várku nalezených chyb. Pokud někdo potřebuje vyšší limit, musí o něj společnost individuálně požádat. Apple tvrdí, že jde o reakci na záplavu nekvalitních nebo duplicitních hlášení vytvořených pomocí AI.
Generativní AI totiž dokáže během krátké doby analyzovat obrovské množství kódu a odhalit skutečné bezpečnostní problémy. Stejně často ale vytváří i falešné poplachy nebo upozorňuje na chyby, které ve skutečnosti neexistují. Každé takové hlášení přitom musí projít ruční kontrolou, což výrazně zatěžuje bezpečnostní tým Apple.
Paradoxem je, že Apple současně využívá umělou inteligenci i na své straně. Firma potvrdila, že AI nasazuje při analýze bezpečnostních hlášení a také při hledání zranitelností v macOS nebo WebKitu. Díky tomu už urychlila vydávání některých bezpečnostních oprav, například v iOS 26.5.2, které původně plánovala až do verze 26.6.
Celá situace ukazuje, jak výrazně AI mění oblast kybernetické bezpečnosti. Na jedné straně pomáhá rychleji odhalovat skutečné chyby, na druhé ale generuje takové množství hlášení, že je firmy nestíhají vyhodnocovat. Apple tak nyní hledá rovnováhu mezi podporou bezpečnostních výzkumníků a ochranou vlastních týmů před přívalem takzvaného „AI slopu“, tedy nekvalitních výstupů vytvořených umělou inteligencí.