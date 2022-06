Nalezení chyby v OS Applu z vás může udělat dolarového milionáře, u konkurence to tak slavné není

Není žádným tajemstvím, že si Apple na bezpečnosti svých operačních systémů velmi zakládá a to dokonce tak, že je schopen za nahlášení chyby v nich královsky zaplatit. Tušíte však, jak si v placení stojí v porovnání s konkurenčními společnostmi v čele se Samsungem, Huaweiem a tak podobně?

Přesně na tuto otázku se nyní rozhodl najít odpověď Atlas VPN, který motivační finanční programy pro hledače chyb v systémech porovnal. Asi nikoho nepřekvapí, že je Apple v tomto směru naprostým králem, jelikož nabízí výplaty v rozmezích sto tisíc až jeden milion dolarů za jednu chybu. Na druhém místě pak je Huawei s výplatami v rozmezí dvě stě až 224 tisíc dolarů a na třetím pak Samsung s výplatami v rozmezí 200 až 200 tisíc dolarů. Jinými slovy, jediný Apple z vás dokáže udělat dolarového milionáře nalezením jediné chyby v jeho OS.

Kontroverze z minulosti

Byla by však chyba si myslet, že jsou peníze za objevení chyby ze strany Applu lehce vydělanými a to nikoliv jen proto, že je třeba chybu dokázat reprodukovat a tak podobně. V minulosti jsme totiž byli již nesčetněkrát svědky toho, že Apple zásluhy za objevení chyb vývojářům zkrátka zapřel a následně je opravil ve svých systémech takříkajíc zadarmo. Jediným odůvodněním pak bylo to, že nálezce nesplnil požadavky Applu a tím pádem nemá na odměnu nárok. V loňském roce sice Apple najal nového šéfa jeho Bug Bounty Programu, který by se měl o nápravu reputace postarat, avšak zatím se nezdá, že by se s odměnami vyloženě roztrhl pytel. Je nicméně otázkou, do jaké míry za to může nový šéf programu a do jaké míry skepse, kterou si k programu kvůli minulosti vytvořili samotní vývojáři.