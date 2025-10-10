Zavřít reklamu

Apple rozdává miliony! Za odhalení špionážní chyby v OS vás zasype penězi na pěkný dům i Ferrari

Jiří Filip
Apple zvedá laťku v oblasti kyberbezpečnosti a přichází s nejštědřejším bug bounty programem v historii technologického průmyslu. Nově mohou výzkumníci, kteří odhalí bezpečnostní chybu na úrovni špionážního softwaru, získat až 2 miliony dolarů (tedy asi 42 milionů korun), tedy dvojnásobek dosavadního maxima.

Společnost zároveň oznámila, že s ohledem na různé bonusy – například za objevení chyb v beta verzích systému nebo za úspěšné obejití režimu Lockdown Mode – může celková odměna přesáhnout hranici 5 milionů dolarů. Apple tím chce motivovat bezpečnostní experty k hledání skutečně závažných chyb, které by mohly být zneužitelné na úrovni sofistikovaných spyware útoků, jako jsou ty od známých skupin typu NSO Group.

Na rozdíl od minulosti se program nyní více zaměřuje na kompletní řetězce exploitů, tedy kombinace více zranitelností, které dohromady umožňují úplný průnik do systému. Právě tak totiž podle Applu probíhají reálné útoky. Odměny za vzdálené vstupy (například bez nutnosti fyzického přístupu k zařízení) byly výrazně navýšeny, zatímco méně pravděpodobné scénáře dostaly naopak menší váhu. Novinkou je i systém „Target Flags“, inspirovaný soutěžemi typu Capture the Flag. Pokud výzkumník dokáže úspěšně zneužít chybu, „uloví“ konkrétní vlajku, která přesně určuje, jakou úroveň přístupu získal – například spuštění libovolného kódu nebo přístup k paměti systému. Apple tyto vlajky následně ověří a výzkumník tak může dostat potvrzení i odměnu prakticky okamžitě, bez nutnosti čekat, až Apple chybu opraví.

Nový systém vstoupí v platnost v listopadu 2025 a pokrývá mimo jiné i zcela nové kategorie odměn – například únik z WebKit sandboxu pomocí jednoho kliknutí (až 300 000 USD) nebo exploity přes bezdrátové rozhraní (až 1 milion USD). Kompletní obejití Gatekeeperu na macOS nyní přináší 100 000 USD. Od spuštění veřejného programu v roce 2020 už Apple vyplatil přes 35 milionů dolarů více než 800 výzkumníkům. A s novým nastavením dává jasně najevo, že bezpečnost jeho ekosystému není jen marketingová fráze, ale priorita, do které je ochoten investovat víc než kdokoli jiný.

