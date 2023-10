Jak vnímat softwarové chyby (nejen) v iPhonech aneb opravdu nezáleží na tom, odkud je máte

Produkty a operační systémy od Applu byly v minulosti pro mnoho lidí synonymem spolehlivosti, stability a bezchybnosti. V posledních letech se v nich však objevují chyby, které jejich využívání více či méně znepříjemňují a které by v nich tedy logicky být neměly. Fanouškovská komunita Applu je však natolik specifická, že minimálně její část nemá problém tyto chyby přejít – ideálně pak ve chvíli, kdy se jich daný problém vůbec nedotýká. Zda je to špatně nebo správně si musí zodpovědět každý sám a upřímně, pokud bude vaše odpověď, že je vám to jedno, pochopím to, protože mě vlastně taky. Občas mě ale zarazí, jsou jsou některé chyby nikoliv promíjeny, ale de facto popřeny.

Hned na úvod chci podotknout, že následující řádky rozhodně nepíšu jako někdo, kdo chce někoho hodnotit, kritizovat či obecně být k někomu útočný. Mým cílem je spíš vysvětlit na pravou míru, jak se věci mají, byť je mi jasné, že se stejně najde někdo, komu následující řádky nebudou tak úplně po chuti.

V komentářích pod našimi články o chybách či problémech se softwarovými a hardwarovými Apple produkty se poměrně často setkáváme s názory, že si danou věc vymýšlíme, protože komentujícího zrovna tento problém nesužuje a neobjevuje se ani v jeho blízkém okolí. Podobných komentářů se pak obvykle pod článkem nahromadí hned několik, což může jeho věrohodnost do jisté míry snížit. Že každý chybou netrpí je ale přeci docela logické, jelikož kdyby tomu tak nebylo, Applu se jí podaří odhalit už v rámci beta testování a do finální verze softwaru či produktu jí logicky nepustí. Pravdou je, že naprostá většina chyb se týká zlomku uživatelů, kteří daný produkt či software využívají. Chyb, které ovlivní skutečně všechny, je jako šafránu a když už se objeví, udělají kolem sebe pořádný poprask. Valnou většinu chyb však skutečně nezaznamenáte, nemáte-li pořádnou smůlu a zároveň například specificky nastavený telefon, který by právě danou chybu „vyvolal“. Jen pro představu, v únoru letošního roku Apple oznámil, že má již dvě miliardy aktivních zařízení. Od února navíc již uplynulo poměrně dost vody, takže v řeči čísel má Apple nyní jistojistě již více než 2 000 000 000 aktivních zařízení. V takto obřím objevu zařízení je tedy chyba na 100, 1000, ale i 10 000 či 100 000 zařízeních naprostou kapkou v moři a je skutečně náhoda, když se u vás projeví (nebavíme-li se tedy o větších chybách, o kterých píšu výše). Jelikož však žijeme v moderním světě plném internetových diskuzí a sociálních sítí, dá se i chyba á la kapka v moři rozdmýchat tak, že o ní rázem píší i přední světová média, třebaže se týká jednoho uživatele z milionu.

Občas se setkám v souvislosti s chybami na narážky ohledně původu daného zařízení, přičemž zařízení koupená přímo u Applu jsou dle některých „lepší“ než zařízení koupená u jiných prodejců. To je však samozřejmě hloupost. Je totiž opravdu naprosto jedno, zda si iPhone koupíte na Apple.com, na Alze, u Mobil Pohotovosti, u iStores či u vašeho prodavače elektra na návsi. Pokud se bude jednat o originální zařízení, je to logicky pořád ten stejný iPhone. A napálit se padělkem věřím, že zrovna vám coby fanouškům Applu tak úplně nehrozí. Sekající se operační systém s některými prvky nápadně připomínajícími Android totiž pozná snad každý. Co tím ale chci říci? Že je opravdu jedno, kde telefon koupíte, protože jakmile se dostanete k originálu, což se stane v 99,999 % případů, jste chybami ohroženi stejně jako kdokoliv jiný. Tedy ten, co jej má z Apple.com, čelí stejnému riziku chyb jako ten, kdo jej má od Alzy či z elektra na návsi.

Dalším častým argumentem je to, že se na danou chybu upozorňuje jen proto, že jí udělal Apple. Věřím, že některá média „fame“ kolem Applu k určitému rozpoutání vášní určitě využívají. Pravděpodobnějším vysvětlením je dle mého však to, že se jakožto fanoušci Applu pohybujete (stejně jako já) v určitých komunitních kruzích, jejichž témata intenzivně vnímáte. A protože je tématem dané komunity Apple a až tím druhotným (do jisté míry) technologie, člověk má zkrátka pocit, že je Apple pranýřován daleko víc než konkurence. Když však mrknete třeba na Samsung a další výrobce smartphonů, potažmo jiné elektroniky, okamžitě zjistíte, že i zde se ve fanouškovské komunitě řeší kvanta chyb ať už v hardwaru nebo softwaru, které jí štvou, lze je označit za relativně zásadní, ale přesto o nich nevíte. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Kromě jablíčkářských webů totiž plním obsahem i náš web zaměřený na Android a nad chybami, o kterých občas píšu, mi zůstává rozum stát. Z velké části je to tedy skutečně o vašem „fokusu na danou věc“ a je to logické. Když byl například COVID, taky jste daleko víc řešili to, co se děje v Česku, než co se děje například v Belgii, Bulharsku nebo Portugalsku. Intenzivně se člověk zkrátka zpravidla zabývá jen určitým okruhem témat, které jeho obzor do jisté míry limitují.

A konečně – proč se nám nyní možná zdá, že je chyb víc než kdy dřív. Zde bych řekl, že obrovský vliv na tuto věc má neustále narůstající fanouškovská základna, která tvoří daleko větší prostor na potenciální tvorbu chyb. Chyby se totiž samozřejmě děly i v minulosti, ale když se děly na menším počtu produktů, potažmo méně uživatelům, byly logicky méně vidět, byť jejich nepříjemnost byla na stejné úrovni. Když na ně ale bude nyní upozorňovat mnohonásobně víc jablíčkářů, ve fanouškovské komunitě zákonitě daleko více zarezonují a člověk je začne vnímat. A to jen proto, že na ně upozornilo více obětí, protože chyby hrozily většímu množství lidí. Dříve, když byla uživatelská základna menší, bylo tedy daleko složitější nějaké menší chyby „rozdmýchat“ natolik, aby si jich uživatelé ve větší míře všimli. Jednat se přitom mohlo o stejně nepříjemné chyby jako tomu je nyní, ale „nadávalo“ na ně méně uživatelé, tudíž byl celkový dosah daleko menší.

Upřímně řečeno, zda dělá Apple v poslední době více chyb či naopak méně než tomu bylo v minulosti si osobně tak úplně netroufám hodnotit a to i přesto, že se psaním o něm živím od roku 2017. Pamatuji tedy velmi dobře jak zřejmě nejzabugovanější iOS všech dob ve formě iOS 11, který byl po vydání nepoužitelný, tak hořké začátky iPhonů X, HomePody dělající pod sebou na nábytku kruhy, umělé přiškrcování výkonu iPhonů či třeba možnost odposlechu přes FaceTime. Chyby zkrátka byly, jsou a budou, ať se nám to líbí nebo ne. Kdybych však měl přesto říci, zda je na tom Apple a jeho produkty z hlediska chybovosti hůř, nebo naopak lépe oproti blízké minulosti, řekl bych, že se již řadu let drží na stejné úrovni, kterou vyloženě neuráží, ale ani nenadchne. A tak to nejspíš bude i nadále.