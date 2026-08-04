Apple drtí konkurenci. Téměř polovina všech peněz za telefony patří jemu

Apple má za sebou další mimořádný úspěch. Podle nové analýzy společnosti Counterpoint Research získal ve druhém čtvrtletí roku 2026 rekordních 49 % všech tržeb z prodeje smartphonů na světě. Jinými slovy, z každých 100 dolarů utracených za nové telefony skončilo téměř 50 dolarů právě u Apple. Jde o nejlepší výsledek společnosti v historii za druhé čtvrtletí.
Zajímavé je, že Apple tohoto výsledku dosáhl navzdory tomu, že celkový trh se smartphony meziročně oslabil. Celosvětové dodávky telefonů klesly, tržby celého odvětví ale díky vyšším cenám vzrostly o 7 %. Největším vítězem byl právě Apple, jehož tržby z prodeje iPhonů meziročně vyskočily o 22 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu z pěti největších výrobců. Významnou roli sehrála také průměrná prodejní cena iPhonů, která se podle Counterpoint zvýšila na 946 dolarů. Apple tak nadále potvrzuje, že zákazníci jsou ochotni za jeho telefony utrácet více než za zařízení konkurence. Přestože prodává výrazně méně kusů než výrobci telefonů s Androidem, z hlediska tržeb nemá konkurenci.
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Silnou pozici Apple potvrdily i nedávno zveřejněné finanční výsledky. Společnost oznámila rekordní červnové čtvrtletí, přičemž samotné tržby z prodeje iPhonů vzrostly na 54,3 miliardy dolarů. Právě silné prodeje telefonů byly hlavním důvodem, proč Apple překonal očekávání analytiků.
Přesto Apple varuje, že další měsíce nemusí být tak bezproblémové. Firma už přiznala komplikace v dodavatelském řetězci a rekordně vysoké ceny paměťových čipů. Přesto je aktuální statistika jasným důkazem, že iPhone zůstává nejvýdělečnějším smartphonem na světě a Apple si na trhu drží mimořádně silnou pozici.