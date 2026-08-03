Tohle už je vážně extrém. Legendární Doom rozběhli na těhotenském testu

Pokud jste si mysleli, že jste už viděli Doom běžet na kalkulačce, lednici nebo chytrých hodinkách, připravte se na další internetovou kuriozitu. Legendární střílečka se totiž nově podařila spustit na digitálním těhotenském testu. Ano, čtete správně.
Za celým projektem stojí známý hacker a hardwarový nadšenec Foone Turing, který se rozhodl posunout slavnou internetovou výzvu „Doom běží na všem“ zase o kus dál. Samotný těhotenský test by hru samozřejmě nikdy neutáhl. Jeho původní procesor je totiž příliš slabý.
Právě proto se Foone pustil do poměrně radikální přestavby zařízení. Z původního těhotenského testu zůstalo v podstatě jen tělo, do kterého zabudoval malý OLED displej a připojil externí výpočetní hardware zajišťující běh hry. Výsledkem je zařízení, které na první pohled vypadá jako obyčejný digitální těhotenský test, ve skutečnosti na něm ale běží jedna z nejslavnějších her všech dob.
Podobné projekty už dnes patří ke koloritu internetové komunity kolem Doomu. Za více než třicet let od vydání se fanouškům podařilo hru rozběhnout na desítkách naprosto nečekaných zařízení, od bankomatů přes tiskárny až po elektrické zubní kartáčky. Digitální těhotenský test ale bez debat patří mezi ty nejbizarnější.
A i když nejde o praktický projekt, ale spíš o demonstraci technických schopností a pořádnou dávku kreativity, znovu potvrzuje, že internetová hláška „Doom běží na všem“ zřejmě jen tak nezestárne. Stačí dostatek času, šikovnosti a trochu inženýrského nadšení – a rozběhnete ho prakticky na čemkoliv.