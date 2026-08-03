Neuvěřitelný příběh: iPhone 17 Pro přežil pád z letadla z výšky přes kilometr

Apple při představení iPhone 17 Pro hodně mluvil o vyšší odolnosti svého nového telefonu. Jen málokdo ale čekal, že se tato tvrzení potvrdí tak extrémním způsobem, o jakém nyní informovala zahraniční média. Kanadská umělkyně Heather Cline totiž svůj iPhone 17 Pro nechtěně upustila z malého letadla letícího ve výšce zhruba 1,1 kilometru. Pokud však čekáte, že telefon neměl podobnou nehodu šanci přežít, pletete se. Když jej totiž později našla, telefon byl podle jejích slov prakticky jako nový.
K nehodě došlo během vyhlídkového letu nad kanadskou provincií Saskatchewan. Heather pořizovala letecké fotografie, když jí silný proud vzduchu dle jejích slov doslova vyrval iPhone z ruky. Telefon se navíc vysmekl z ochranného pouzdra a zamířil přímo k zemi. V tu chvíli se zdálo, že je definitivně ztracený. Po přistání ale manželé zkusili štěstí prostřednictvím aplikace Najít. iPhone totiž stále vysílal svou polohu, a tak se vydali na místo, kde měl ležet. K jejich překvapení tam našli telefon položený displejem vzhůru uprostřed řepkového pole. Nejenže fungoval, ale podle majitelky na něm nebylo prakticky žádné viditelné poškození.
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Je tu však samozřejmě třeba zdůraznit důležitou věc. Přestože příběh zní téměř neuvěřitelně, odborníci upozorňují, že podobný výsledek není z pohledu fyziky úplně nemožný. Při velmi dlouhém pádu se totiž ploché předměty často stabilizují do vodorovné polohy, čímž se výrazně sníží jejich rychlost i síla nárazu. Svou roli navíc sehrál i měkký povrch řepkového pole, který energii dopadu částečně pohltil. Naopak při pádu z malé výšky telefon často dopadne na hranu nebo roh, což bývá pro konstrukci mnohem nebezpečnější.
Samozřejmě nejde o důkaz, že iPhone 17 Pro přežije každý podobný pád. Spíše šlo o souhru velmi šťastných okolností. Přesto jde o další z řady neuvěřitelných příběhů, které ukazují, jak odolné dnešní smartphony dokážou být. A v tomto případě navíc pomohla i funkce Najít, bez které by telefon pravděpodobně zůstal navždy ztracený uprostřed pole. Běžný uživatel by si z celé této zápletky měl odnést zejména to, že mít aktivní Najít se opravdu vyplatí a že když mu telefon vypadne z letadla, nemusí to být jeho poslední štace.