Mapy.com přidávají skvělou novinku. Naplánovanou trasu nově upravíte jednoduše prstem

Plánování výletů, cyklotras nebo cest autem bude v Mapy.com zase o něco pohodlnější. Vývojáři totiž představili novou funkci, díky které lze naplánovanou trasu upravit doslova jedním tahem prstu přímo v mapě. Místo opětovného zadávání průjezdních bodů tak stačí jednoduše přetáhnout trasu tam, kudy chcete skutečně jet nebo jít.
Novinka je součástí služby Mapy.com Premium a funguje při plánování tras autem, pěšky i na kole. Po vytvoření trasy ji lze kdykoliv upravit jednoduchým přetažením na požadované místo. Aplikace následně trasu okamžitě přepočítá podle nové podoby.P okud však službu Mapy.com Premium zatím nepoužíváte, nemusíte hned sahat do peněženky. Vývojáři totiž umožňují novou funkci pětkrát vyzkoušet zdarma, takže si můžete sami ověřit, zda vám při plánování tras přijde užitečná.
S novou funkcí PRO plánovač si naplánovanou trasu upravíte kreslením prstem přímo v mapě. ✍️
Funguje pro trasy autem, pěšky i na kole. Funkce je součástí https://t.co/iWsRYJ9k1A Premium, 5× si ji vyzkoušíte i zdarma. pic.twitter.com/SA2MmS2iij
— Mapy.com (@mapy_comcz) July 30, 2026
Praktické využití je přitom poměrně široké. Můžete si například přidat zastávku u vyhlídky, objet úsek, kterému se chcete vyhnout, nebo si naplánovat trasu přes konkrétní cestu či cyklostezku, aniž byste museli ručně přidávat další body.