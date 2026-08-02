O čem se šeptá u Applu: Home Hub už v říjnu, nové Apple TV a HomePod mini i dotykový MacBook Ultra

Apple se zřejmě chystá na pořádně nabitý podzim. Vedle tradičních novinek má totiž konečně vstoupit do kategorie chytrých domácích displejů, omladit Apple TV a HomePod mini a zároveň posunout výrobu dlouho očekávaného MacBooku Ultra s OLED dotykovým displejem. Pokud se aktuální informace potvrdí, nepůjde tentokrát jen o rychlejší čipy. Apple se pokusí propojit domácnost, umělou inteligenci a své stávající služby způsobem, který v jeho nabídce dosud chyběl.
Apple Home Hub může dorazit už v říjnu
Nejzajímavější novinkou je bezesporu Apple Home Hub, jehož uvedení má podle Marka Gurmana proběhnout někdy mezi letošním říjnem a začátkem příštího roku. Zařízení má připomínat spojení HomePodu se zhruba 7“ dotykovým displejem a prodávat se ve stolní i nástěnné variantě. Apple údajně počítá s tím, že si řada zákazníků pořídí více kusů a rozmístí je například do kuchyně, ložnice a obývacího pokoje.
Nejedná se jen o obyčejný „HomePod s displejem“. Hub má sloužit k ovládání příslušenství HomeKit, přehrávání hudby, zobrazování fotografií a kalendáře, videohovorům přes FaceTime nebo jako domácí interkom. Chybět nemá ani dohled nad bezpečnostními kamerami. Apple navíc pracuje na vlastní pokročilé kameře, se kterou by mohl zaútočit na pozici produktů Ring od Amazonu.
Zařízení má dostat úplně nový operační systém postavený na základech tvOS. Jeho prostředí údajně spojí prvky tvOS, watchOS a iOS, takže nabídne mřížku aplikací, widgety i přizpůsobitelné ciferníky. Zajímavě zní především rozpoznávání obličeje. Home Hub má poznat, kdo se na něj právě dívá, a podle toho zobrazit jeho kalendář, fotografie nebo další osobní informace. Při přiblížení a oddálení uživatele se má automaticky měnit také velikost prvků rozhraní.
Zásadní roli bude hrát Siri AI. U českých uživatelů bych však zatím držela očekávání na uzdě. Apple dosud nepotvrdil, ve kterých zemích a jazycích bude Home Hub dostupný ani zda všechny jeho funkce dorazí současně do Evropské unie. Právě podpora češtiny může být pro skutečnou použitelnost zařízení důležitější než samotný hardware.
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Apple TV a HomePod mini čeká dlouho odkládané omlazení
Na podzim mají dorazit také nové generace Apple TV a HomePodu mini. V obou případech se údajně jedná o produkty, které jsou již téměř připravené k uvedení. Apple jejich příchod zřejmě odkládal kvůli Siri AI, protože právě hlasová asistentka má být jedním z hlavních důvodů pro nasazení výkonnějších procesorů.
Nová Apple TV by mohla dostat čip A17 Pro a komunikační čip N1 s podporou Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 a Threadu. Změnit se může také ovladač Siri Remote, samotná krabička si však pravděpodobně ponechá současný vzhled. Po stránce výkonu půjde o výrazný skok oproti nynějšímu modelu s A15 Bionic, přestože při běžném sledování filmů jej uživatelé nejspíš okamžitě nepocítí. Smysl se ukáže hlavně u Siri AI, her a náročnějších funkcí chytré domácnosti.
HomePod mini má přejít ze stařičkého čipu S5 minimálně na S9, nabídnout lepší zvuk, modernější Ultra Wideband a rovněž čip N1. Mluví se také o nové červené variantě. Po šesti letech bez skutečné generační obměny už je taková aktualizace více než potřeba.