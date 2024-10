Co je HomeKit a jak funguje? HomeKit je platforma od Applu, která slouží k ovládání a správě chytré domácnosti. S jeho pomocí – a prostřednictvím nativní aplikace Domácnost – můžete pohodlně ovládat různá domácí zařízení připojená k internetu – od termostatů a zásuvek až po žaluzie, žárovky a další zařízení pomocí vašich Apple produktů.

V dnešní době je stále více produktů připojeno k internetu, proto jste už pravděpodobně slyšeli výraz „internet věcí“ (IoT – Internet of Things). Chytrá IoTZ zařízení se připojují k internetu a mohou být ovládána řadou různých platforem od Alexy přes Google Home až po Samsung SmartThings. Jablečným řešením pro IOT je HomeKit.

Co můžete s HomeKitem dělat?

HomeKit není produkt ani software; je to rámec, který propojuje chytrá domácí zařízení a přidává nové funkce zařízením jako světla, zámky, kamery, termostaty, zásuvky a další. HomeKit vám umožňuje ovládat chytrá domácí zařízení pomocí aplikací na vašem iPhonu, iPadu nebo Macu nebo jednoduchými hlasovými příkazy Siri. Ovládání chytrých domácích zařízení pomocí Siri nebo iPhonu je pohodlné, ale skutečná magie HomeKitu se projeví teprve tehdy, když máte více zařízení kompatibilních s HomeKitem, protože je můžete ovládat všechna najednou pomocí scén nebo nastavit automatizace, aby se aktivovaly automaticky. Můžete například vytvořit scénu Dobrou noc, která zajistí zamknutí dveří, zavření garáže, vypnutí světel, snížení teploty na termostatu a poté aktivaci nočního světla, když je detekován pohyb. S automatizací můžete nastavit jednotlivá zařízení HomeKit, aby se zapnula nebo vypnula v určitou dobu, nebo můžete nastavit celé scény. Nyní, když je HomeKit dostupný již pátým rokem, existuje mnoho produktů HomeKit, které si můžete zakoupit. S trochou času a peněz můžete mít celý chytrý domácí ekosystém, který je zjednodušený, automatizovaný a snadno ovladatelný.

Nastavení HomeKitu

Začátek s HomeKitem je tak jednoduché jako zakoupení libovolného zařízení kompatibilního s HomeKitem, ať už je to chytrá zásuvka, žárovka, AirPlay 2 reproduktor, Apple TV, HomePod, HomePod mini, termostat nebo cokoliv jiného. Stačí produkt zakoupit, vybalit, zapojit, a spustit na vašem iPhonu nativní aplikaci Domácnost. Zařízení můžete do domácnosti přidat buďto nasnímáním kódu (pokud se tento kód nachází na produktu nebo na jeho balení), nebo ručně. Poté můžete provést několik dalších kroků, abyste jej přiřadili do místnosti, což je nezbytný krok pro organizaci vašich zařízení HomeKit. Zařízení HomeKit se připojují k vašemu nastavení HomeKit prostřednictvím Bluetooth, Wi-Fi nebo třeba hubu, který se připojuje k Wi-Fi.

Typy zařízení HomeKit

Na trhu existuje mnoho různých typů zařízení HomeKit – jedná se o následující kategorie:

Světla

Spínače

Zásuvky

Termostaty

Žaluzie

Ventilátory

Klimatizace

Zvlhčovače

Čističky vzduchu

Snímače

Zámky

Kamery

Zvonky

Garážová vrata

Postřikovače

Reproduktory

Routery

Televizory

Apple nabízí na svém webu úplný seznam kompatibilních zařízení HomeKit, díky kterému budete v obraze. Použití HomeKitu vyžaduje iPhone, iPad nebo iPod touch s nejnovější verzí operačního systému iOS spolu s alespoň jedním zařízením kompatibilním s HomeKitem. V rámci práce s chytrou domácností můžete pro ovládání vyčlenit takzvané domácí centrum, který může být buďto Apple TV nebo HomePod. HomeKit nabízí celou řadu způsobů, jak můžete ovládat svá zařízení kompatibilní s HomeKitem. Můžete používat hlasové příkazy Siri na iPhonu, iPadu, iPod touch, Macu, Apple Watch, HomePodu nebo Apple TV. Zařízení mohou být ovládána ručně v aplikaci Domácnost nebo v aplikaci, která je dodávána se zařízením.

