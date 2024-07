Tyto skvělé věci dokáže chytré osvětlení

Zkuste si představit situaci, kdy je u vás doma filmový večer a vy jako kouzlem ztlumíte všechna světla, abyste navodili správnou atmosféru, pomocí jednoduchého požadavku na vaši chytrou domácí centrálu. Nebo si představte, že se na špičkách vyplížíte z pokoje svého dítěte poté, co konečně usnulo, a chcete ztlumit světla, aniž byste vydali jediný zvuk – a tak stisknete jednou tlačítko na smartphonu, jakmile jste bezpečně na chodbě. S chytrým osvětlením nastaveným ve vaší chytré domácnosti můžete dělat tyto věci a mnohem víc.

Pomocí chytrých žárovek nebo chytrého vypínače můžete snadno ovládat osvětlení vašeho domu odkudkoli – prostřednictvím smartphonu nebo chytrých reproduktorů pro domácnost, jako je třeba HomePod od Applu.

Proč byste měli doma přejít na chytré osvětlení?

Chytré osvětlení je užitečné z mnoha důvodů, přičemž jednou z největších výhod je, jak pomáhá váš domov činit energeticky úspornějším. Chytrá žárovka s připojením Wi-Fi nejen spotřebovává méně energie než tradiční žárovka, ale můžete také nastavit plány osvětlení a automaticky je upravovat podle vnějších světelných faktorů.

Řekněte chytrým žárovkám, co mají dělat: S chytrým osvětlením máte vše pod kontrolou. Většina chytrých žárovek je navržena tak, aby fungovala s chytrými domácími centry – v případě platformy HomeKit se jedná o Apple TV a HomePod. Takže můžete zhasnout kuchyňské světlo nebo ztlumit světla v obývacím pokoji pouhým hlasem nebo jednoduchým klepnutím na tlačítko na smartphonu pomocí kompatibilní aplikace.

Své chytré žárovky můžete také seskupit podle místnosti nebo zóny. Tímto způsobem nebudete muset Siri žádat, aby rozsvítila každou jednotlivou lampu a vypínač v obývacím pokoji. Místo toho můžete jednoduše říct: „Siri, turn off the lights in the living room.“

Fotogalerie Domacnost pridat prislusenstvi 2 Domacnost pridat uživatele 4 Domacnost pridat uživatele 2 Domacnost sceny 3 Vstoupit do galerie

Nastavte si plán chytrého osvětlení

Rozlučte se se spaním přes budíky a příchodem do tmavého domu. Když si pořídíte chytrou žárovku, jako je třeba Philips Hue, je vám k dispozici také aplikace, kterou můžete použít k nastavení plánu osvětlení. Nastavte čas zapnutí nebo vypnutí světel, změnu barvy nebo stmívání a zesvětlování kdykoli budete chtít. Jedete na dovolenou nebo služební cestu a váš dům bude prázdný? Zajistěte bezpečnost svého domu pomocí režimu dovolená nebo nepřítomnost, který vám umožní naplánovat zapnutí a vypnutí světel v náhodných intervalech, aby to vypadalo, že je někdo doma.

Přidejte chytré pohybové senzory

Už žádné hmatání po vypínači světla ve tmě – nechte chytré osvětlení, aby vám osvětlilo cestu. Některé systémy chytrého osvětlení nabízejí pohybové senzory, takže si můžete přizpůsobit, kde, kdy a jak se vaše světla rozsvítí na základě pohybu. Pomocí aplikace chytrého světla můžete dokonce upravit, které nastavení světla se spustí, když vejdete do konkrétních místností. Některé senzory detekují, zda je den nebo noc, a podle toho upravují vaše světlo.

Chytré osvětlení zakoupíte tento týden s lákavou slevou zde.