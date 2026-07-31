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MZV radí: Před dovolenou si aktivujte DROZD. Může vám zachránit spoustu problémů

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
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Léto je v plném proudu a tisíce Čechů vyrážejí na dovolenou do zahraničí. Vedle cestovního pojištění, pasu nebo nabíječky na telefon byste ale neměli zapomenout ještě na jednu věc. Ministerstvo zahraničních věcí totiž znovu skrze svůj oficiální účet na X připomíná službu DROZD, která může v krizových situacích výrazně usnadnit komunikaci s českými úřady.

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DROZD, tedy Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí, je bezplatný systém, do kterého se můžete před odjezdem zaregistrovat. Stačí zadat základní údaje o své cestě a kontaktní informace. Pokud ve vaší destinaci nastane přírodní katastrofa, bezpečnostní incident nebo jiná mimořádná událost, může vás Ministerstvo zahraničních věcí rychle kontaktovat a poskytnout důležité informace či pokyny.

Velkou výhodou je, že registrace zabere jen několik minut a lze ji provést pohodlně online ještě před odjezdem. V případě potřeby pak úřady přesně vědí, že se v dané oblasti nacházíte, což může výrazně usnadnit řešení krizových situací.

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Ministerstvo zároveň připomíná, že cestovatelé mohou využít také informační linku pro dotazy před cestou. Pokud by se pak v zahraničí dostali do skutečně vážné situace, je k dispozici i nepřetržitá nouzová linka české diplomacie.

Právě v době, kdy většinu cest plánujeme přes mobil a všechny důležité dokumenty nosíme v digitální podobě, dává registrace do systému DROZD větší smysl než kdy dřív. Zabere jen chvilku, nic nestojí a v krajním případě může výrazně usnadnit pomoc v situaci, kterou si nikdo z nás na dovolené nepřeje zažít.

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