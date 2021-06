Jak koupit dálniční známku přes iPhone: Aplikace pro Česko, Slovensko a Rakousko

Jak koupit dálniční známku přes iPhone v Česku a našich okolních státech by mohlo zajímat každého jedince, který se chystá v následujících dnech cestovat. Minulý rok nám cestování kompletně znemožnila pandemie koronaviru, dobrou zprávou však je, že v současné době už koronavirus ustupuje. Mnoho z nás si bude chtít několikaměsíční nemožnost cestování vykompenzovat, tudíž je nutné počítat s tím, že cestovatelů bude všude více než kdykoliv jindy, stejně jako aut na dálnici. V tomto článku se společně podíváme na to, jak zakoupit dálniční známku pro Česku, Slovensko a Rakousko. Co se týče Německa a Polska, tak osobní vozy v těchto státech dálniční známky nepotřebují. V Polsku pak akorát platíte mýtné, tudíž je nutné s tím počítat.

Česká dálniční známka

V Česku jsme se letos konečně dočkali malé revoluce. Dálniční známky už jsou u nás elektronické, tudíž je není nutné lepit na čelní okno. Navíc k tomu je pořízení dálniční známky opravdu velmi jednoduché. Sice není k dispozici oficiální aplikace, na druhou stranu ale ani není potřeba. Portál eDálnice, na kterém můžete elektronickou dálniční známku zakoupit, je totiž plně responzivní, a tak vše zvládnete bez problému na vašem iPhonu. Pro zakoupení dálniční známky pro Českou republiku se tedy přesuňte na stránky edalnice.cz, a poté sjeďte o kus níže, kde si vyberte platnost jeden rok, 30 dní či 10 dní, a poté klepněte na tlačítko Koupit. Následně zadejte stát registrace a SPZ vozidla, dále si vyberte počátek platnosti dálniční známky, vyplňte kontaktní údaje a další informace. Zaplatit pak můžete buď platební kartou anebo bankovním převodem. Celý proces nákupu dálniční známky pro Česku je jednoduchý a zvládnete jej za pár sekund, pokud navíc zaplatíte kartou, tak můžete ihned vyrazit. Na stránkách eDálnice si pak můžete jednoduše zobrazit informace o tom, zdali má vaše vozidlo platnou dálniční známku a popřípadě do kdy.

Na stránky eDálnice.cz se dostanete pomocí tohoto odkazu

Slovenská dálniční známka

Jestliže si potřebujete pořídit dálniční známku pro Slovenskou republiku, tak stačí, abyste si stáhli aplikaci eznamka. Pokud se podíváte na profil aplikace v rámci App Storu, tak zjistíte, že příliš chvály nedostává, tak stejně není úplně příznivý počet hvězdiček. Svým způsobem pokulhává také uživatelské rozhraní aplikace, na druhou stranu je ale nutné zmínit, že aplikace eznamka přesně plní to, k čemu je určena – tedy ke koupení dálniční známky přes iPhone pro Slovensko. Jakmile aplikaci stáhnete a spustíte, tak je prvně nutné zvolit, o jakou dálniční známku máte zájem. Dále pak vyplňte typ vozidla a časovou dobu platnosti známky – konkrétně jsou stejně jako v Česku k dispozici známky na 10 dnů, jeden měsíc či jeden rok. Následně do příslušného pole zadejte registrační značku vašeho vozidla, společně se zemí, ve které je vozidlo registrováno, a nezapomeňte vyplnit také kontaktní údaje v podobě telefonního čísla a e-mailu. Po zaplacení se vám známka objeví v přehledu. Aplikace eznamka dále nabízí možnost pro jednoduchou správu vašich dálničních známek, zobrazit si pak můžete také informace o tom, zdali má vozidlo s určitou registrační značkou platnou dálniční známku.

Aplikaci eznamka stáhnete zde

Rakouská dálniční známka

Máte-li v plánu podívat se do Rakouska a chcete si koupit dálniční známku, tak si můžete být jistí, že vše proběhne jako po másle. Pro nákup rakouské dálniční známky můžete využít aplikaci Unterwegs, která je pravým opakem slovenské aplikace eznamka. V případě, že se podíváte na profil aplikace Unterwegs, tak zjistíte, že má perfektní hodnocení a počet hvězdiček. Uživatelé jsou tedy více než spokojeni a rozhodně se není čemu divit. Unterwegs totiž nabízí moderní design a intuitivní uživatelské rozhraní, kterému přijdete na chuť prakticky okamžitě. Nutno však podotknout, že v Rakousku je elektronicky nutné dálniční známku zakoupit 18 dní před tím, než se rozhodnete na dálnice této země vjet – spotřebitelé totiž mají v případě internetového nákupu až 14 dní na odstoupení od kupní smlouvy, což v Rakousku berou vážně. Je tedy více než nutné, abyste si nákup dálniční známky pro Rakousko dobře naplánovali. Pokud zapomenete, tak naštěstí není nic ztraceno. V takovém případě si pořád můžete pořídit klasickou dálniční známku, kterou je nutné nalepit na čelní sklo. Stejně jako v Česku i na Slovensku jsou v Rakousku k dispozici roční, měsíční a 10denní dálniční známky. Kromě možnosti pro zakoupení elektronické dálniční známky nabízí aplikace Unterwegs informace o uzavírkách, kolonách, apod., což se určitě hodí.

Aplikaci Unterwegs stáhnete zde