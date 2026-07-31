Microsoft chystá velkou novinku pro Copilot. AI služby spojí do jediné

Zdá se, že éra takzvaných AI „super aplikací“ nabírá na obrátkách. Jen krátce poté, co podobnou cestou vykročila OpenAI, potvrdil Microsoft, že pracuje na vlastní aplikaci, která spojí všechny důležité funkce Copilotu pod jednu střechu. O novince promluvil přímo generální ředitel společnosti Satya Nadella během konferenčního hovoru s investory.
Nová aplikace má propojit klasický chat s Copilotem, nástroje pro programování, funkci Cowork zaměřenou na spolupráci i takzvané Autopiloty, tedy AI agenty schopné samostatně plnit složitější úkoly. Microsoft chce vše nabídnout v jediném prostředí, které bude určeno jak běžným uživatelům, tak firemním zákazníkům.
Podle Nadelly se Copilot rychle posouvá od jednoduchého chatbota k mnohem komplexnějšímu AI asistentovi. Právě sjednocení dosud oddělených funkcí má být dalším velkým krokem v jeho vývoji. Microsoft zatím neukázal, jak bude nová aplikace vypadat, uvedl ale, že dorazí ještě během letošního roku.
Zajímavé je, že Microsoft se tímto krokem připojuje k trendu, který se začíná v AI světě prosazovat stále více. Cílem je nabídnout uživatelům jedno místo pro všechny úlohy namísto několika různých aplikací. Zda se tento přístup osvědčí, ukáže až čas. OpenAI už přiznala, že její první pokus o podobnou „super aplikaci“ zatím není bez problémů.
Apple zatím podobnou strategii nenaznačuje. Naopak pokračuje ve vývoji samostatných aplikací pro jednotlivé oblasti a AI funkce postupně integruje přímo do systémů iOS, iPadOS a macOS prostřednictvím Apple Intelligence. Právě proto bude zajímavé sledovat, zda se v budoucnu vydá cestou Microsoftu a OpenAI, nebo zůstane u svého tradičního přístupu.