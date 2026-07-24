Hráči ženou Microsoft před soud kvůli zdražení Xboxů! Část peněz chtějí zpět

Microsoft se dostal do nepříjemné a troufnu si říci, že i do docela bizarní situace. Ve Spojených státech na něj totiž míří hromadná žaloba, jejímž základem je poměrně zajímavý argument. Jeden z majitelů Xboxu tvrdí, že společnost zvýšila cenu svých konzolí kvůli clům zavedeným administrativou Donalda Trumpa, jenže poté, co americká vláda musela tato cla firmám vracet, už Microsoft zákazníkům žádné peníze nevrátil. A právě to má být podle žaloby problém.
Celý spor se rozběhl poté, co americký Nejvyšší soud označil část Trumpových cel za nezákonnou. Vláda následně začala firmám vracet miliardy dolarů, které na clech zaplatily. Žalobce Trevor Hastings je přesvědčený, že pokud Microsoft promítl cla do ceny Xboxů, měl by po obdržení refundace část peněz vrátit i zákazníkům, kteří si konzoli za vyšší cenu koupili.
Podle žaloby by si totiž Microsoft mohl přijít na takzvaný „dvojí zisk“. Nejprve inkasoval vyšší částku od zákazníků kvůli zdražení konzolí a následně získal zpět peníze od státu formou vrácených cel. Žalobce proto požaduje finanční odškodnění nejen pro sebe, ale i pro další zákazníky, kteří si Xbox pořídili po zdražení.
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Zajímavé je, že Microsoft není jedinou společností, která podobné žalobě čelí. Stejný postup už zvolili právníci také vůči společnostem Nintendo, Sony Interactive Entertainment, Amazon, Costco nebo Lululemon. Některé firmy se přitom brání tím, že zákazníci zaplatili dobrovolně cenu, která byla v době nákupu platná, a na žádnou refundaci proto nemají právní nárok.
Jak celý spor dopadne, je zatím ve hvězdách. Pokud by ale soud dal žalobcům za pravdu, mohl by vzniknout zajímavý precedent, který by se dotkl nejen výrobců herních konzolí, ale i celé řady dalších firem, které v minulých letech kvůli clům zdražovaly své produkty. Pro Microsoft tak rozhodně nepůjde o bezvýznamnou kauzu.