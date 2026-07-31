Kdy vyjde GTA 6? Máme pro vás přehled všeho, co o nejočekávanější hře současnosti víme

Jen málokterá hra vzbuzuje takové emoce jako Grand Theft Auto VI. Od vydání GTA V uběhlo už více než deset let a fanoušci netrpělivě odpočítávají každý měsíc do příchodu nástupce. Kdy si tedy GTA 6 skutečně zahrajeme a co o hře zatím víme?
Kdy vyjde GTA 6?
Aktuálně potvrzeným termínem vydání je 19. listopad 2026. Datum oznámilo přímo Rockstar Games poté, co bylo vydání již dvakrát odloženo. Původně měla hra dorazit na podzim 2025, následně byl termín posunut na květen 2026 a nakonec na listopad 2026.
Na jaké platformy hra dorazí?
Při vydání bude GTA 6 dostupné pouze pro:
- PlayStation 5
- Xbox Series X
- Xbox Series S
Verze pro PC zatím oznámena nebyla. Rockstar tak pokračuje ve své tradiční strategii, kdy nejprve vydává hru na konzole a až později na počítače. Bohužel, ani konzolovým verzím se však nevyhnuly odklady a to hned dva. Na jejich konto Rockstar uvedl, že potřebuje více času na dokončení a vyladění hry. Studio opakovaně zdůraznilo, že nechce vydat nedokončený produkt a chce splnit mimořádně vysoká očekávání fanoušků.
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Kde se bude GTA 6 odehrávat?
Hra zavede hráče do fiktivního státu Leonida inspirovaného Floridou. Největším lákadlem bude návrat legendárního Vice City, které fanoušci znají už z kultovního GTA: Vice City z roku 2002. Mapa má být největší v historii celé série. Hráči se ujmou Jasona a Lucie, kteří tvoří kriminální dvojici inspirovanou příběhem Bonnie a Clydea. Obě postavy budou hrát klíčovou roli v hlavním příběhu.
Vyjde i GTA Online 2?
Co se týče GTA Online 2, na které čekají bezesporu miliony hráčů, Rockstar zatím nic oficiálně nepotvrdil. Prakticky nikdo ale nepochybuje o tom, že na úspěch GTA Online naváže nová online část hry. Jak přesně bude vypadat a kdy dorazí, zatím zůstává tajemstvím.
Jedno je jisté už dnes. GTA 6 bude bez přehánění jednou z největších her této dekády a pravděpodobně i jedním z největších vydání v historii videoher. Pokud se nic nezmění, fanoušci se do Vice City vydají už 19. listopadu 2026.