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Fyzická verze GTA 6 s diskem nakonec dorazí. Fanoušci si ale budou muset několik týdnů počkat

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Rozhodnutí Rockstaru vydat GTA 6 při startu pouze v krabičce s kódem ke stažení vyvolalo mezi fanoušky pořádnou vlnu emocí. Mnozí totiž očekávali klasickou fyzickou edici s diskem, která by šla sbírat, půjčit nebo později prodat. Podle nových informací ale není všem nadějím konec. Insider Gaming totiž tvrdí, že skutečná disková verze je stále v plánu, jen nedorazí společně s vydáním hry.

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Podle dostupných informací má být důvod odkladu poměrně jednoduchý. Rockstar se chce za každou cenu vyhnout únikům, které v minulosti provázely řadu velkých her. Pokud by se disky začaly vyrábět a distribuovat s předstihem, výrazně by vzrostlo riziko, že se některé kopie dostanou k hráčům ještě před oficiálním vydáním. Právě proto budou od 12. listopadu v obchodech pouze krabičky s kódem ke stažení, díky kterým si budou moci hráči hru předem stáhnout a spustit přesně v den vydání.

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Insider Gaming nyní tvrdí, že klasická fyzická edice s diskem má dorazit až v prosinci, tedy několik týdnů po vydání hry. Rockstar ani Take-Two tuto informaci zatím oficiálně nepotvrdily, takže je potřeba ji brát s určitou rezervou. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o zajímavý kompromis. Rockstar si ochrání své nejočekávanější vydání před předčasnými úniky a zároveň později nabídne skutečnou fyzickou kopii všem sběratelům, kteří o ni stojí. Ostatně právě GTA patří mezi série, u kterých si mnoho fanoušků potrpí na krabičky a fyzickou sbírku.

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Zda se disková verze skutečně objeví ještě letos, nebo si na ni budou muset hráči počkat déle, ukážou až následující týdny. Jisté je zatím pouze to, že při listopadovém startu bude i takzvaná fyzická edice obsahovat pouze kód ke stažení, nikoliv samotný disk.

GTA 6 lze předobjednat zde

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