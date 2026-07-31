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iOS 27 ukrývá ještě pět velkých novinek. Apple je zatím před světem tají

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Přestože je iOS 27 už několik týdnů v beta testování a Apple na červnové WWDC představil desítky nových funkcí, podle zákulisních informací nás letos čeká ještě několik velkých překvapení. Hned pět významných novinek se totiž v systému zatím vůbec neobjevilo a podle důvěryhodných zdrojů dorazí až v některé z dalších beta verzí nebo přímo s ostrým vydáním na podzim. 

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Tou největší má být zcela přepracovaná Siri postavená na nové generaci Apple Intelligence. Asistentka by měla výrazně lépe rozumět obsahu obrazovky, pracovat s kontextem napříč aplikacemi a zvládat mnohem složitější úkoly než doposud. Apple tuto funkci na WWDC sice naznačil, do současných bet se ale zatím nedostala. 

Další očekávanou novinkou je živý překlad zpráv prostřednictvím RCS mezi iPhony a telefony s Androidem. Uživatelé by tak mohli komunikovat každý ve svém jazyce, zatímco překlad bude probíhat automaticky na pozadí. Spekuluje se také o výrazně chytřejší aplikaci Zprávy s AI souhrny konverzací a inteligentnějšími návrhy odpovědí. 

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Velké změny mají dorazit také do aplikace Kalendář. Apple údajně připravuje AI asistenta, který bude umět automaticky plánovat schůzky, navrhovat ideální časy nebo vytvářet události na základě e-mailů či zpráv. Mezi dalšími očekávanými funkcemi se pak objevuje pokročilejší správa baterie využívající umělou inteligenci a nové možnosti práce se satelitním připojením. 

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Pokud se tyto informace potvrdí, čeká iOS 27 ještě poměrně nabitý závěr vývoje. Apple totiž tradičně některé z nejzajímavějších funkcí zpřístupňuje až v pozdějších beta verzích nebo je aktivuje až s finálním vydáním systému. Pro uživatele iPhonů to znamená, že to nejlepší z letošní aktualizace možná teprve přijde. A upřímně, v redakci by nás to vůbec nepřekvapilo. O všech výše zmíněných novinkách se totiž před představením iOS 27 poměrně intenzivně mluvilo, takže to, že je Apple nakonec na WWDC neukázal, bylo dost překvapující. Doufáme proto, že tento systém ještě neřekl své pomyslné poslední novinkové slovo. 

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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