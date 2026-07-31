Apple varuje: iPhone, Mac i iPad může být na podzim nedostatkovým zbožím

Přestože Apple za sebou má rekordní čtvrtletí, během výsledkové konference zaznělo také jedno důležité varování. Generální ředitel Tim Cook uvedl, že společnost očekává v následujícím čtvrtletí výrazně větší problémy s dodávkami klíčových komponent, což může ovlivnit dostupnost iPhonů, Maců i iPadů.
Podle Cooka Apple v současnosti čelí menší flexibilitě dodavatelského řetězce než obvykle. Největší komplikace představuje omezená dostupnost nejmodernějších výrobních procesů pro čipy a také rekordně vysoké ceny paměťových modulů. Zatímco v uplynulém čtvrtletí se problémy týkaly hlavně Maců a v menší míře iPhonů a iPadů, v následujících měsících by měly zasáhnout všechny hlavní produktové řady.
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Apple už kvůli rostoucím nákladům zdražil některé Macy a iPady a nevylučuje, že pokud bude situace pokračovat, bude muset i nadále reagovat. Přesto Cook zdůraznil, že problém nespočívá v nízkém zájmu zákazníků. Naopak. Poptávka je podle něj velmi silná, jen ji firma nemusí být schopna plně uspokojit. Právě omezené dodávky byly jedním z důvodů, proč Apple poskytl opatrnější výhled na aktuální čtvrtletí, přestože zveřejnil rekordní finanční výsledky. Investoři na tuto zprávu reagovali negativně a akcie společnosti po skončení obchodování oslabily.
Pokud se situace v dodavatelském řetězci v nejbližších měsících nezlepší, může být letošní podzim pro zájemce o nové produkty Apple složitější než v minulých letech. U zařízení představených během tradiční zářijové keynote se tak může stát, že jejich dostupnost bude omezenější a čekací doby delší, než jsme byli v posledních letech zvyklí.
Au phone 2.0 futurama 🤣🤣🤣🤣