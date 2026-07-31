Apple přiznal problém s App Storem. Na vině jsou hry i nová pravidla

Přestože Apple za sebou má rekordní čtvrtletí a jeho divize služeb meziročně vyrostla o 12 % na 30,7 miliardy dolarů, během výsledkového hovoru zaznělo i jedno méně pozitivní přiznání. Finanční ředitel Kevan Parekh potvrdil, že výkon App Storu negativně ovlivnila slabší poptávka po mobilních hrách i změny obchodního modelu App Storu v některých zemích.
Mobilní hry přitom dlouhodobě patří mezi nejvýdělečnější kategorii v App Storu. Když se jejich příjmy zpomalí, projeví se to i na provizích, které Apple z nákupů a předplatných inkasuje. Podle Parekha právě nižší aktivita hráčů představovala jeden z hlavních důvodů, proč služby sice rostly, ale zaostaly za očekáváním analytiků.
Pamatujete ještě na App Store z iOS 10?
Druhým faktorem jsou změny pravidel App Storu na některých trzích. Apple byl v posledních měsících nucen upravit svůj obchodní model kvůli rozhodnutím soudů a regulátorů, což v některých zemích znamená nižší příjmy z provizí. Společnost sice neupřesnila, které regiony měly na výsledky největší vliv, ale právě regulatorní tlak na App Store je v posledních letech stále silnější.
Navzdory těmto komplikacím zůstávají služby jedním z nejsilnějších pilířů Applu. Divize Services vygenerovala během čtvrtletí rekordních 30,7 miliardy dolarů a firma zároveň oznámila, že počet placených předplatných napříč jejím ekosystémem poprvé překonal hranici 1,5 miliardy. To ukazuje, že byznys kolem softwaru a digitálních služeb dál roste, i když už ne tak rychlým tempem jako v předchozích letech.
Pro investory jde o důležitý signál. Právě služby jsou totiž segmentem, od kterého si Apple slibuje stabilní růst nezávislý na prodejích iPhonů či Maců. Jak ale ukázaly nejnovější výsledky, ani tato část byznysu už není vůči změnám na trhu nebo regulatorním zásahům zcela imunní.