Apple slaví další obří milník. Za služby už platí 1,5 miliardy uživatelů

Vedle rekordních finančních výsledků oznámil Apple ještě jeden mimořádně důležitý milník. Počet placených předplatných v jeho ekosystému totiž vůbec poprvé překonal hranici 1,5 miliardy. Jen za poslední rok tak přibyly stovky milionů nových předplatných, což jen potvrzuje, jak důležitou součástí byznysu společnosti se služby staly.
Nejde přitom jen o předplatná služeb, jako jsou Apple Music, Apple TV, iCloud+, Apple Arcade nebo Apple Fitness+. Apple do tohoto čísla započítává také předplatná třetích stran uzavřená přes App Store, z nichž inkasuje provizi. Celkový počet tak odráží sílu celého ekosystému, nikoliv pouze vlastních služeb Apple.
Ruku v ruce s tím rostou i příjmy divize Services. Ta během uplynulého čtvrtletí utržila rekordních 30,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 12 %. Právě služby dnes patří k nejvýnosnějším částem podnikání Apple a pomáhají společnosti vyrovnávat výkyvy v prodejích hardwaru.
Pro Apple je tento milník mimořádně důležitý i z jiného důvodu. Příjmy z předplatného jsou pravidelné a předvídatelné, díky čemuž je firma méně závislá na tom, kolik nových iPhonů, Maců nebo iPadů prodá v jednotlivých čtvrtletích. Ostatně právě rekordní výsledky za uplynulé období ukázaly, že kombinace silných prodejů hardwaru a rychle rostoucích služeb funguje Applu lépe než kdy dříve.
S hranicí 1,5 miliardy placených předplatných Apple opět potvrzuje, že už dávno není jen výrobcem iPhonů a Maců. Stále větší část jeho příjmů tvoří software a služby, které uživatelé platí každý měsíc. A právě tento segment bude podle analytiků jedním z hlavních motorů růstu společnosti i v následujících letech.