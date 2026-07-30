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Apple sice zrušil Apple Car, jeho nápady ale žijí dál. Nový patent ukazuje zajímavou technologii

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Projekt Apple Car sice skončil už v roce 2024, to ale neznamená, že všechny technologie, na kterých Apple během let pracoval, zmizely v šuplíku. Naopak. Nově připomenutý patent ukazuje jednu z funkcí, která mohla být součástí autonomního vozu Apple a která by mohla najít využití i v dalších produktech společnosti. 

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Patent popisuje systém využívající rozšířenou realitu (AR), který má uživateli pomoci najít správné vozidlo při využití služeb typu Uber nebo Lyft. V rušném prostředí totiž často nestačí jen bod na mapě nebo GPS souřadnice. Apple proto navrhuje, aby iPhone pomocí kamery rozpoznal okolí a přímo v obrazu zobrazil šipky nebo další vizuální prvky, které uživatele navedou ke správnému autu.  Technologie by mohla být užitečná zejména na letištích, nádražích nebo v centrech velkých měst, kde stojí desítky podobných vozidel vedle sebe a přesnost GPS nemusí být ideální. Vedle většího pohodlí by řešení mohlo zvýšit také bezpečnost, protože by cestující snadněji poznali, že nastupují do správného vozu. 

Apple CarPlay Ultra cluster TPMS Apple-CarPlay-Ultra-cluster-TPMS
Apple CarPlay Ultra cluster widgets Apple-CarPlay-Ultra-cluster-widgets
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Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay climate 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-climate-250609
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay cluster Maps 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-cluster-Maps-250609
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay Dark mode 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Dark-mode-250609
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Přestože je patent spojován především s projektem Apple Car, jeho využití nemusí být omezené jen na automobily. Podobné AR navigování by Apple mohl v budoucnu nasadit například v Apple Maps nebo v dalších funkcích iPhone a Vision Pro. Právě propojení rozšířené reality s orientací v reálném světě patří mezi oblasti, do kterých Apple dlouhodobě investuje. 

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Je ale potřeba připomenout, že jde pouze o patent. Apple si každoročně nechává registrovat stovky různých nápadů a jen malá část z nich se nakonec objeví v reálných produktech. Přesto podobné dokumenty ukazují, jakým směrem společnost přemýšlí a že část technologií vyvíjených pro Apple Car může žít dál i po zrušení celého projektu.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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