Do dražby míří mimořádně vzácný Apple-1. Nového majitele může vyjít na cenu 275 iPhonů 17 Pro

Sběratelé po celém světě mají o další důvod více zbystřit. Do aukce totiž míří mimořádně vzácný počítač Apple-1 z roku 1977, který by se podle odhadů mohl vydražit za nejméně 300 000 dolarů. Pro lepší představu jde o částku, za kterou by si zájemce mohl pořídit přibližně 275 iPhonů 17 Pro.
Dražený kus je známý jako „Neumark“ Apple-1 a pochází z druhé série padesáti počítačů, které Apple vyrobil na úplném začátku své historie. Výjimečný je nejen svým původem, ale také tím, že je stále plně funkční. Nachází se navíc v upraveném kufříkovém pouzdře značky Smith-Corona a letos prošel odbornou renovací pod vedením známého specialisty na Apple-1 Coreyho Cohena. Na rozdíl od dnešních počítačů se Apple-1 prodával pouze jako sestavená základní deska. Kupující si museli sami obstarat klávesnici, monitor, napájení i vlastní skříň. Právě proto je každý dochovaný kus originál a většina z nich se od sebe vzhledem výrazně liší. Dochované funkční exempláře jsou dnes mezi sběrateli mimořádně ceněné.
Fotogalerie
Aukce ale nebude jen o historickém počítači. Dražitelé budou moci získat také zapečetěný první iPhone s kapacitou 4 GB, jehož hodnota je odhadována na zhruba 50 000 dolarů, nebo vzácný vývojový prototyp přehrávače iPod P68 „Stealth“, který Apple používal při utajovaném vývoji prvního iPodu. Chybět nebude ani podepsaný šek Steva Jobse z roku 1976.
Přestože odhadovaná cena Apple-1 přesahuje 300 tisíc dolarů, konečná částka může být ještě výrazně vyšší. U podobně unikátních produktů totiž rozhoduje především zájem sběratelů, kteří jsou za výjimečné kousky z historie Applu ochotni zaplatit doslova astronomické sumy. Pokud vás aukce láká, zúčastnit se lze přímo zde.