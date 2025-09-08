Chcete mít doma Apple relikvie z 80. let? Připravte si milion a jsou vaše

Předměty, spojené s historií společností Apple, se těší velké oblibě mezi sběrateli. Ti jsou za ně ochotní dát až astronomické částky. Na aukčním serveru eBay mají nyní milovníci jablečné historie možnost pořídit si skutečně vzácnou lahůdku.
Na portálu eBay se objevila mimořádně vzácná sbírka historických předmětů spojených s prvním Apple Credit Planem z 80. let. Podle popisu jde pravděpodobně o vůbec nejkompletnější a nejlépe zdokumentovanou kolekci kreditních karet a doprovodných materiálů, jaká je v současnosti známa. Cena? Přibližně jeden milion korun – a to zcela odpovídá unikátnosti nabízených položek.
Sbírka, která je stará téměř 40 let, obsahuje originální Apple kreditní karty, předobjednávkový formulář na legendární Macintosh, vzácný prodejní kit z roku 1985 či doklady z nákupů přes Apple Credit Plan. Zajímavostí je také originální kazetový přehrávač General Electric s logem Apple, vyrobený speciálně pro školení prodejců – podle dostupných informací může jít dokonce o poslední dochovaný kus na světě.
Apple Credit Plan byl v době svého vzniku na začátku 80. let jedinečným řešením, jak zpřístupnit drahé počítače širší veřejnosti. Zákazníci si mohli přímo na místě zažádat o úvěr a odnést si nový Macintosh během jediné návštěvy obchodu. Tento systém přispěl k rychlému růstu společnosti, která se z garážového startupu v roce 1976 během necelé dekády proměnila v globálního technologického lídra.
Fotogalerie
Samotný majitel kolekce uvádí, že ani Apple Computer Museum v Itálii, které je největší světovou institucí zaměřenou na sbírání Apple memorabilií, nevlastní některé z vystavených položek. To ještě více podtrhuje jejich vzácnost a historickou hodnotu. Sbírka tak nepředstavuje jen nostalgický návrat do éry zrodu osobních počítačů, ale i jedinečné svědectví o tom, jak Apple dokázal už v raných letech spojovat technologické inovace s odvážnými obchodními strategiemi.