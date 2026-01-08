Do aukce míří další relikvie spojené se Stevem Jobsem! Jejich cena bude opět astronomická

Na internetu právě odstartovala mimořádná aukce sběratelských předmětů spojených se Stevem Jobsem. V nabídce se objevují skutečné historické unikáty – od pracovního stolu z legendární garáže, kde vznikaly první počítače Apple, přes úplně první šek, který kdy podepsali „dva Stevové“, až po Jobsovy motýlky ze středoškolských let. A to zdaleka není vše.
Aukci pořádá společnost RR Auction a zájemci se mohou zapojit až do 30. ledna. Kromě vysoce ceněných osobních předmětů Steva Jobse se zde objevuje i široká kolekce obecné Apple memorabilie, přičemž vyvolávací ceny některých položek začínají už na 100 dolarech. To z aukce činí zajímavou příležitost nejen pro velké sběratele, ale i pro fanoušky Applu s omezenějším rozpočtem.
Mezi nejvýraznější položky patří vůbec nejstarší známý prototyp počítače Apple I. Ten má vyvolávací cenu 50 000 dolarů a odhadovanou hodnotu přesahující půl milionu dolarů. Stejně vysoký odhad má i první šek, který kdy společnost Apple vystavila – jeho vyvolávací cena je 25 000 dolarů. Jde o mimořádně cenné artefakty, které dokumentují samotné zrození dnes jedné z největších technologických firem světa.
Zajímavé je, že některé položky působí cenově až překvapivě skromně. Například dřevěná skříň počítače Apple I z obchodu Byte Shop, kterou osobně vlastnil Steve Jobs, začíná na pouhých 500 dolarech, přestože odhad aukční síně činí 5 000 dolarů. Podobně Jobsův pracovní stůl má vyvolávací cenu 5 000 dolarů a odhad přesahující 25 000 dolarů. K dispozici je také řada plakátů, které Steve osobně vlastnil, s vyvolávacími cenami okolo 200 dolarů.
Aukce nabízí i skutečně obskurní předměty, jako je chladič z Apple I nebo plochý kabel, jejichž hodnota spočívá především v tom, že patřily přímo Stevu Jobsovi. Právě tyto drobnosti ale mohou pro zapálené sběratele představovat silný emocionální i historický náboj.
Podle magazínu Wired pochází velká část osobních věcí od Johna Chovance, Jobsova nevlastního bratra. Ten se po letech dostal k obsahu Steveova dětského pokoje v domě s proslulou garáží, kde se montovaly první počítače Apple. Právě tam mu Jobs při jedné památné návštěvě pustil raný Macintosh a osobně vyprávěl příběh jeho vzniku. Nyní Chovanec tyto předměty svěřil do aukce.
Fotogalerie
Zajímavý je také příběh vůbec prvního šeku Applu v hodnotě 500 dolarů. Ten byl vystaven pro Howarda Cantina, návrháře desek plošných spojů pro Apple I. Cantin později uvedl, že mu Steve Jobs nabídl volbu mezi šekem a akciemi Apple – a on si tehdy vybral hotovost. S odstupem času jde o rozhodnutí, které dnes působí až symbolicky a připomíná, jak neuvěřitelně skromné byly začátky firmy, která později změnila celý technologický svět.