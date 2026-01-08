Zavřít reklamu

Do aukce míří další relikvie spojené se Stevem Jobsem! Jejich cena bude opět astronomická

Apple Historie
Amaya Tomanová
0

Na internetu právě odstartovala mimořádná aukce sběratelských předmětů spojených se Stevem Jobsem. V nabídce se objevují skutečné historické unikáty – od pracovního stolu z legendární garáže, kde vznikaly první počítače Apple, přes úplně první šek, který kdy podepsali „dva Stevové“, až po Jobsovy motýlky ze středoškolských let. A to zdaleka není vše.

Mohlo by vás zajímat

Aukci pořádá společnost RR Auction a zájemci se mohou zapojit až do 30. ledna. Kromě vysoce ceněných osobních předmětů Steva Jobse se zde objevuje i široká kolekce obecné Apple memorabilie, přičemž vyvolávací ceny některých položek začínají už na 100 dolarech. To z aukce činí zajímavou příležitost nejen pro velké sběratele, ale i pro fanoušky Applu s omezenějším rozpočtem.

Mezi nejvýraznější položky patří vůbec nejstarší známý prototyp počítače Apple I. Ten má vyvolávací cenu 50 000 dolarů a odhadovanou hodnotu přesahující půl milionu dolarů. Stejně vysoký odhad má i první šek, který kdy společnost Apple vystavila – jeho vyvolávací cena je 25 000 dolarů. Jde o mimořádně cenné artefakty, které dokumentují samotné zrození dnes jedné z největších technologických firem světa.

Zajímavé je, že některé položky působí cenově až překvapivě skromně. Například dřevěná skříň počítače Apple I z obchodu Byte Shop, kterou osobně vlastnil Steve Jobs, začíná na pouhých 500 dolarech, přestože odhad aukční síně činí 5 000 dolarů. Podobně Jobsův pracovní stůl má vyvolávací cenu 5 000 dolarů a odhad přesahující 25 000 dolarů. K dispozici je také řada plakátů, které Steve osobně vlastnil, s vyvolávacími cenami okolo 200 dolarů.

Aukce nabízí i skutečně obskurní předměty, jako je chladič z Apple I nebo plochý kabel, jejichž hodnota spočívá především v tom, že patřily přímo Stevu Jobsovi. Právě tyto drobnosti ale mohou pro zapálené sběratele představovat silný emocionální i historický náboj.

Podle magazínu Wired pochází velká část osobních věcí od Johna Chovance, Jobsova nevlastního bratra. Ten se po letech dostal k obsahu Steveova dětského pokoje v domě s proslulou garáží, kde se montovaly první počítače Apple. Právě tam mu Jobs při jedné památné návštěvě pustil raný Macintosh a osobně vyprávěl příběh jeho vzniku. Nyní Chovanec tyto předměty svěřil do aukce.

Apple aukce leden 2026 1 Apple aukce leden 2026 1
Apple aukce leden 2026 2 Apple aukce leden 2026 2
Apple aukce leden 2026 3 Apple aukce leden 2026 3
Apple aukce leden 2026 4 Apple aukce leden 2026 4
Apple aukce leden 2026 5 Apple aukce leden 2026 5
Apple aukce leden 2026 6 Apple aukce leden 2026 6
Apple aukce leden 2026 7 Apple aukce leden 2026 7
Apple aukce leden 2026 8 Apple aukce leden 2026 8
Apple aukce leden 2026 9 Apple aukce leden 2026 9
Apple aukce leden 2026 10 Apple aukce leden 2026 10
Apple aukce leden 2026 11 Apple aukce leden 2026 11
Apple aukce leden 2026 12 Apple aukce leden 2026 12
Apple aukce leden 2026 13 Apple aukce leden 2026 13
Apple aukce leden 2026 14 Apple aukce leden 2026 14
Apple aukce leden 2026 15 Apple aukce leden 2026 15
Apple aukce leden 2026 16 Apple aukce leden 2026 16
Apple aukce leden 2026 17 Apple aukce leden 2026 17
Apple aukce leden 2026 18 Apple aukce leden 2026 18
Apple aukce leden 2026 19 Apple aukce leden 2026 19
Apple aukce leden 2026 20 Apple aukce leden 2026 20
Apple aukce leden 2026 21 Apple aukce leden 2026 21
Apple aukce leden 2026 22 Apple aukce leden 2026 22
Vstoupit do galerie

Zajímavý je také příběh vůbec prvního šeku Applu v hodnotě 500 dolarů. Ten byl vystaven pro Howarda Cantina, návrháře desek plošných spojů pro Apple I. Cantin později uvedl, že mu Steve Jobs nabídl volbu mezi šekem a akciemi Apple – a on si tehdy vybral hotovost. S odstupem času jde o rozhodnutí, které dnes působí až symbolicky a připomíná, jak neuvěřitelně skromné byly začátky firmy, která později změnila celý technologický svět.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.