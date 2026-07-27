Apple ukáže své chytré brýle už příští rok. Jejich největší zbraní má být soukromí

Na chytré brýle od Applu se čeká už několik let a podle nejnovějších informací se jejich premiéra konečně blíží. Velmi dobře informovaný novinář Mark Gurman z Bloombergu totiž před pár hodinami přišel s tím, že Apple aktuálně plánuje zařízení představit na konferenci WWDC 2027, která se uskuteční v červnu příštího roku. Do prodeje by se pak brýle měly dostat ještě před koncem roku 2027. Na rozdíl od Vision Pro ale nepůjde o mohutný headset.
Novinka má připomínat klasické dioptrické nebo sluneční brýle, přičemž hlavní roli budou hrát Apple Intelligence, hlasové ovládání přes Siri a schopnost rozpoznávat okolní svět. Brýle by měly uživateli pomáhat s orientací, poskytovat informace o objektech v okolí nebo překládat text v reálném čase. Vše však poběží jen v hlasové/zvukové rovině a nikoliv skrze displeje.
Velký důraz chce Apple klást na soukromí. Právě to má být hlavní rozdíl oproti konkurenčním chytrým brýlím od Mety. Podle aktuálních informací totiž Apple stále zvažuje, zda brýle vůbec dostanou klasickou kameru pro pořizování fotografií a videí či nikoliv. Přesně z toho důvodu je nyní testováno hned několik prototypů od modelu bez kamery až po řešení, kdy budou senzory sloužit pouze k funkcím Apple Intelligence a vizuální analýze okolí, nikoliv k běžnému fotografování. Cílem je především rozptýlit obavy z narušování soukromí lidí v okolí.
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Pokud se tyto informace potvrdí, bude představení chytrých brýlí jedním z největších hardwarových okamžiků Applu od uvedení Vision Pro. Firma tím zároveň vstoupí do segmentu, ve kterém už dnes působí Meta nebo nově také Samsung. Apple ale tradičně sází na to, že přijde později, zato s lépe dotaženým produktem. Osobně se ale trochu obávám toho, že pokud to Apple s tlakem na soukromí přežene a brýle nenabídnou možnost natáčet a fotit, nebudou uživatelsky úplně zajímavé. Protože právě videa a fotky de facto z pohledu první osoby jsou to hlavní, proč lidé po podobném typu chytrých brýlí sahají.
Zatím však není v tomto směru třeba panikařit. Do premiéry totiž zbývá ještě zhruba rok, takže se plány Applu mohou změnit. Pokud ale Gurmanovy informace odpovídají realitě, máme před sebou první konkrétní termín, kdy bychom se mohli dočkat zařízení, o kterém se spekuluje už řadu let. A vzhledem k tomu, jak moc Apple dbá na detaily, bude zajímavé sledovat, zda se mu podaří nabídnout chytré brýle, které budou stejně přelomové jako kdysi první iPhone.
Když už, tak by to chtělo cílit na uživatele. Zde předpokládám, že u brýlí je kamera základ.