Apple pozastavil vývoj levnější verze Vision Pro. Zásadní prioritou jsou nyní chytré brýle

Podle nejnovějších zpráv z korejského portálu The Elec Apple s konečnou platností pozastavil vývoj displeje pro plánovanou levnější a lehčí verzi svého prémiového headsetu Vision Pro. Kalifornský gigant nyní zjevně přesouvá veškerou svou pozornost na zcela jiný segment nositelné elektroniky.
Konec levnějších displejů
Dodavatel Applu, společnost Samsung Display, údajně začal interně utlumovat projekt s označením „G-VR“, přičemž k jeho definitivnímu a formálnímu ukončení má dojít už v průběhu letošního září. Projekt G-VR se zaměřoval na vývoj speciálních mikro-OLED displejů na skleněném substrátu. Ty měly sloužit jako cenově dostupnější alternativa k drahé křemíkové technologii OLEDoS, na kterou spoléhá současný prémiový model. Připravované panely cílily na hustotu kolem 1 600 až 1 700 pixelů na palec, což představuje zhruba poloviční hodnotu oproti více než třem tisícům u klasického Vision Pro. Původní plány dokonce počítaly s masovou výrobou někdy po roce 2028.
V hlavní roli chytré brýle
O těchto krocích se šušká již delší dobu. Mark Gurman z agentury Bloomberg už v říjnu 2025 informoval o tom, že Apple práce na odlehčené verzi označované jako „Vision Air“ dočasně přerušil, aby mohl výrazně urychlit vývoj vlastních chytrých brýlí, kterými by mohl konkurovat populárním Ray-Banům od Mety. Letos v květnu pak Gurman potvrdil, že byl projekt levnějšího headsetu zcela zrušen. Většina inženýrů a hardwarových expertů tak nyní plně soustředí své síly právě na lehké chytré brýle, jejichž představení se na trhu očekává v příštím roce.
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To ovšem nutně neznamená, že by Apple nad robustními headsety definitivně zlomil hůl. Pokud se však od jablečného giganta dočkáme dalšího zařízení ve stylu Vision Pro, potrvá to podle analytiků minimálně další dva roky. Současný model Vision Pro se mimochodem na podzim roku 2025 dočkal hardwarového oživení v podobě modernějšího čipu M5, nicméně v minulém měsíci u něj Apple v rámci plošného zdražování svých produktů navýšil základní cenovku z původních 3 499 dolarů na 3 699 dolarů.