V Apple Parku prý hořelo a nejen to. Leaker odhalil i méně známou tvář práce v Applu

Apple Park je často prezentován jako jedno z nejmodernějších pracovišť na světě. Futuristický kampus za miliardy dolarů, špičkové zázemí, nekonečné benefity a prostředí, ve kterém chce pracovat snad každý fanoušek technologií. Jenže podle informací známého leakera vystupujícího na sociální síti X pod přezdívkou ShrimpApplePro není realita vždy tak idylická, jak se může na první pohled zdát.
Leaker, který má za sebou řadu přesných úniků z prostředí Applu, tvrdí, že v areálu Apple Parku došlo před pár hodinami k požáru. Podle jeho informací měl oheň vzniknout poté, co jeden ze zaměstnanců údajně kouřil v blízkosti oplocení kampusu a nedopalek zapálil okolní porost. Plameny se následně rozšířily až na dřevěný plot, který Apple nechal vybudovat teprve v loňském roce. Podle zveřejněných fotografií a videa museli na místo vyjet hasiči, kteří část poškozeného oplocení odstranili. Leaker zároveň tvrdí, že shořela přibližně polovina plotu a vedení společnosti zjišťuje, kdo za incidentem stojí.
They’re still investigating to find out who did it.
Half the fences was burned. Fire dept has to break them down pic.twitter.com/4w9Q7IEtAv
— ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) July 24, 2026
Tím ale výčet údajných problémů nekončí. Tentýž leaker tvrdí, že vedení nedaleké nemocnice Kaiser Permanente si dlouhodobě stěžuje na zaměstnance Applu, kteří místo firemních parkovišť nechávají svá auta na parkovišti nemocnice. Situace už měla dojít tak daleko, že padlo hned několik pokut za špatné parkování, přičemž Apple údajně stížnosti nemocnice zatím příliš neřeší, což je docela zvláštní vzhledem k tomu, že na Keynotes se prezentuje jako velmi přátelská firma.
Pokud se informace potvrdí, ukazuje to, že život v okolí Apple Parku není vždy tak bezproblémový, jak by se z marketingových materiálů mohlo zdát. Přestože Apple investuje obrovské prostředky do svého kampusu i pracovního prostředí, i zde se zjevně řeší zcela běžné lidské problémy – od nevhodného parkování až po nepozornost, která může skončit požárem. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o interní záležitosti, je prakticky jisté, že se k nim Apple veřejně nevyjádří.