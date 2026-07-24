Konečně zdarma. Facebook zavádí ověření účtu bez placení, modrou fajfku ale nenahradí

Meta přichází se změnou, která potěší řadu uživatelů Facebooku. Společnost totiž oznámila spuštění nové funkce Facebook Verified, díky které si budou moci lidé zdarma ověřit, že za jejich profilem stojí skutečný člověk. Cílem je především usnadnit rozpoznání falešných účtů a profilů vytvořených pomocí umělé inteligence.
Celý proces je poměrně jednoduchý. Uživatel nahraje krátké selfie video, které Meta porovná s profilovými fotografiemi na účtu. Pokud vše souhlasí a účet splňuje pravidla platformy, získá označení Facebook Verified. Ověření je zdarma, zabere jen několik minut a je určeno pro uživatele starší 18 let, jejichž účty nevykazují podezřelé nebo podvodné chování.
Je ale důležité dodat, že nejde o náhradu placeného předplatného Meta Verified. To zůstává i nadále dostupné a kromě ověřovacího odznaku nabízí také další výhody, například lepší ochranu proti vydávání se za jinou osobu nebo prioritní zákaznickou podporu. Nové bezplatné ověření má mnohem jednodušší cíl – dát ostatním uživatelům jistotu, že komunikují se skutečným člověkem, nikoliv s falešným profilem nebo AI botem.
Odznak se po úspěšném ověření zobrazí například na profilu, v Marketplace, Seznamce nebo ve Skupinách. Meta zároveň uvedla, že jej chce postupně rozšířit i k příspěvkům v hlavním feedu. Funkce se začíná uvolňovat postupně ve vybraných zemích a časem by měla dorazit i do dalších regionů světa.
V době, kdy internet zaplavují falešné profily a obsah vytvořený umělou inteligencí, dává podobný krok velký smysl. Pokud se Metě podaří nový systém dobře nastavit a zabránit jeho zneužívání, může být bezplatné ověření účtů jednou z nejpraktičtějších novinek, které Facebook za poslední dobu představil. Jak rychle se novinka rozšíří po celém světě je nicméně zatím otázkou. V době psaní článku však k dispozici na našich iPhonech ještě nebyla.