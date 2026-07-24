Apple ukončí jeden ze svých nejslavnějších seriálů. The Morning Show skončí po páté řadě

Pro řadu fanoušků Apple TV+ je to smutná zpráva. Apple totiž oficiálně oznámil, že populární seriál The Morning Show se dočká už jen jediné série. Připravovaná pátá řada bude zároveň tou poslední, čímž se uzavře příběh jednoho z vůbec prvních originálních titulů, se kterým streamovací služba Apple TV+ v roce 2019 odstartovala.
The Morning Show si během let vybudoval pověst jednoho z nejlepších seriálů v nabídce Apple TV+. Drama z prostředí televizního zpravodajství s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon v hlavních rolích pravidelně sbíralo pozitivní recenze i prestižní ocenění a stal se jedním z hlavních důvodů, proč si řada diváků předplatila právě Apple TV+. Pátá série dorazí v průběhu roku 2027 a tvůrci už nyní potvrzují, že půjde o důstojné zakončení celého příběhu. Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, které jsou zároveň výkonnými producentkami seriálu, uvedly, že jsou vděčné za možnost uzavřít příběh podle vlastních představ a dopřát divákům skutečné finále místo otevřeného konce.
Apple zároveň poděkoval celému tvůrčímu týmu a připomněl, že právě The Morning Show pomohl definovat identitu Apple TV+ v době jejího spuštění. Seriál se nebál otevírat aktuální společenská témata, zákulisí médií ani otázky moci, etiky či svobody tisku, díky čemuž si získal miliony fanoušků po celém světě.
Přestože konec jednoho z nejúspěšnějších seriálů v historii Apple TV+ řadu diváků zamrzí, streamovací služba rozhodně nezůstane bez nového obsahu. Apple v posledních letech výrazně rozšířil svou nabídku a sází na stále větší počet vlastních filmů i seriálů. The Morning Show ale bezesporu zůstane jedním z titulů, které pomohly vybudovat pověst Apple TV+ jako služby nabízející špičkovou původní tvorbu.