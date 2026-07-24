Apple Maps míří do aut ve velkém. Pomůže nejen s navigací, ale i autonomním řízením Fordů

Apple udělal další velký krok směrem do automobilového světa. Společně s Fordem totiž oznámil partnerství, díky kterému budou Apple Maps přímo pohánět navigační systém nové generace elektromobilů americké automobilky. Nejde přitom jen o klasickou navigaci – mapové podklady od Applu budou využívány také při vývoji pokročilého hands-free řízení BlueCruise.
Nová technologie bude postavena na rozhraní MapKit for Automotive SDK, které Apple představil teprve nedávno. Ford tak nebude pouze zrcadlit aplikaci z iPhonu přes CarPlay, ale Apple Maps budou přímo součástí infotainmentu vozu. Řidiči se mohou těšit na vyhledávání v přirozeném jazyce, aktuální dopravní informace, podrobné informace o místech nebo inteligentní plánování tras pro elektromobily včetně automatické přípravy baterie před nabíjením.
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Velmi zajímavé je ale především to, že data z Apple Maps pomohou také systému BlueCruise. Ten využije detailní mapové podklady pro ještě přesnější hands-free jízdu na dálnicích a Ford zároveň počítá s jejich využitím při vývoji budoucích autonomních funkcí. Apple se sice nepodílí na samotném vývoji autonomního řízení, jeho mapová data však budou hrát důležitou roli.
První vozy využívající tuto technologii dorazí v roce 2027 na nové platformě Universal Electric Vehicle (UEV). Ford navíc potvrdil, že půjde o cenově dostupnější elektromobily, přičemž první model má stát okolo 30 000 dolarů. CarPlay přitom z vozů nezmizí a zákazníci jej budou moci používat i nadále, pokud budou chtít svůj iPhone propojit s autem.
Pro Apple jde o jeden z nejvýznamnějších kroků v automobilovém segmentu od ukončení projektu Apple Car. Místo vlastního vozu se tak evidentně zaměřuje na software a služby, které může nabídnout výrobcům aut. A pokud se spolupráce s Fordem osvědčí, je dost dobře možné, že se Apple Maps v následujících letech objeví i v automobilech dalších značek. Zda by to bylo dobře či nikoliv si však musí odpovědět každý sám. Jejich kvalita se totiž sice zlepšuje, v mnoha státech světa však stále na kvality Google Maps, Waze či jiné konkurence nestačí.