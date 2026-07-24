Apple dal Vartě sbohem a ta je na pokraji pádu. Závislost na jediném zákazníkovi se krutě vymstila

Ještě před několika lety byla německá Varta považována za jednu z největších evropských nadějí v oblasti výroby baterií. Firma investovala obrovské prostředky do rozšíření výroby a velkou část své budoucnosti spojila s Applem, kterému dodávala miniaturní lithium-iontové baterie pro AirPody. Právě tato strategie se jí ale nyní může stát osudnou. Poté, co Apple spolupráci ukončil a přešel k levnějším asijským dodavatelům, se Varta dostala do velmi vážných problémů.
Právě závislost na Applu byla podle všeho jedním z hlavních důvodů současné situace. Varta kvůli vysoké poptávce ze strany cupertinského giganta výrazně rozšířila výrobu ve svém závodě v bavorském Nördlingenu, který byl prakticky uzpůsoben právě pro produkci baterií do AirPodů. Když ale Apple začal objednávky omezovat a následně se rozhodl spolupráci zcela ukončit, zůstala továrna bez svého klíčového odběratele.
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Výsledek je velmi nepříjemný. Výroba v závodě končí, o práci může přijít zhruba 350 zaměstnanců a věřitelé už ztrácejí trpělivost s plány vedení společnosti na její záchranu. Podle německých médií navíc ani hlavní akcionáři nemají zájem investovat do firmy další peníze. Varta se přitom nevzdává a chce vsadit na nové sodík-iontové baterie, které by mohly najít uplatnění například ve velkých úložištích energie. Pro jejich vývoj i rozjezd sériové výroby ale potřebuje další investice, které se jí zatím nedaří zajistit. Budoucnost společnosti je tak velmi nejistá.
Celý příběh je zároveň ukázkou toho, jak riskantní může být přílišná závislost na jediném zákazníkovi – byť jde o společnost, jakou je Apple. Zakázky od cupertinského giganta dokážou firmu vystřelit mezi světovou špičku, jejich ztráta ale může mít stejně dramatické následky. Přesně to nyní Varta zažívá na vlastní kůži.