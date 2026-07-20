Jak zjistit stav baterie MacBooku? Stačí minuta a budete vědět, kolik života jí ještě zbývá

Baterie je jedinou součástkou každého notebooku, která se neustále opotřebovává. Zatímco procesor nebo displej budou fungovat stejně i za deset let, kapacita baterie postupně klesá. Dobrou zprávou je, že macOS nabízí velmi podrobné informace o jejím stavu a během několika sekund zjistíte, jak je na tom váš MacBook.
Pokud MacBook kupujete z druhé ruky nebo vás jen zajímá, v jaké kondici vaše baterie je, měli byste sledovat dvě hodnoty, a to počet nabíjecích cyklů a maximální kapacitu baterie. Právě ty vám napoví, zda je baterie téměř jako nová, nebo se blíží čas její výměny.
Jak zjistit počet nabíjecích cyklů
Apple tuto informaci nijak neskrývá. Stačí udělat následující:
- Klikněte na logo v levém horním rohu.
- Podržte klávesu Option (⌥).
- Zvolte Systémové informace.
- V levém menu otevřete položku Napájení (Power).
- V části Informace o stavu baterie najdete položku Počet cyklů (Cycle Count).
Na stejném místě uvidíte také stav baterie, aktuální kapacitu a další technické údaje.
Co vlastně znamená jeden nabíjecí cyklus?
Mnoho lidí si myslí, že jeden cyklus znamená jedno nabití z 0 na 100 %. Ve skutečnosti je to jinak.
Cyklus představuje spotřebování energie odpovídající 100 % kapacity baterie, ale klidně během několika dnů.
Například:
- v pondělí spotřebujete 40 % baterie,
- v úterý dalších 30 %,
- ve středu dalších 30 %.
Teprve nyní se započítá jeden kompletní cyklus. Nezáleží tedy na tom, kolikrát během dne notebook nabíjíte.
Kolik cyklů vydrží moderní MacBook?
Téměř všechny moderní MacBooky, tedy modely MacBook Air i MacBook Pro z posledních zhruha 10 let včetně počítačů s čipy Apple Silicon jsou navrženy na 1 000 nabíjecích cyklů. Apple garantuje, že po dosažení této hranice bude baterie stále schopná uchovat přibližně 80 % své původní kapacity. To ale neznamená, že po tisícím cyklu přestane fungovat. Pouze se očekává, že její výdrž začne být znatelně kratší.
|Počet cyklů
|Stav baterie
|0–200
|Prakticky jako nová
|200–500
|Výborný stav
|500–800
|Běžné opotřebení
|800–1000
|Vyšší opotřebení, stále bez problémů použitelná
|1000+
|Doporučuje se zvážit výměnu baterie
Nejdůležitější údaj je maximální kapacita
Samotný počet cyklů ale není všechno. Mnohem důležitější je údaj Maximum Capacity, tedy maximální kapacita baterie.
Nový MacBook má 100 %. Pokud například po několika letech ukazuje 92 %, znamená to, že baterie dnes uloží přibližně o osm procent méně energie než při koupi.
V praxi to znamená kratší výdrž na jedno nabití, ale jinak notebook funguje úplně stejně.
Kdy je čas baterii vyměnit?
Apple považuje baterii za opotřebovanou ve chvíli, kdy její maximální kapacita klesne přibližně pod 80 %. V té době už většina uživatelů pozná, že notebook vydrží na baterii výrazně kratší dobu než dříve. Pokud však MacBook používáte převážně doma nebo v kanceláři připojený k nabíječce, nemusí vás ani 80% kapacita nijak omezovat.
Jak prodloužit životnost baterie?
Moderní MacBooky se o baterii starají samy. Pokud notebook často necháváte připojený k napájení, macOS se naučí vaše návyky a nebude baterii neustále držet na 100 %. Díky funkci Optimalizované nabíjení ji často ponechá kolem 80 % a plně ji dobije až krátce před tím, než ji pravděpodobně budete potřebovat.
Životnosti baterie pomůže také vyhnout se extrémním teplotám. Největším nepřítelem lithium-iontových článků je dlouhodobé přehřívání, například pokud notebook často pracuje na dece, polštáři nebo na přímém slunci.
Nemá smysl být posedlý počtem cyklů
Mnoho uživatelů se snaží za každou cenu udržet počet cyklů co nejnižší. Ve skutečnosti to není potřeba. Baterie je spotřební materiál a MacBook je navržený tak, aby bez problémů zvládl přibližně tisíc kompletních cyklů.
I kdybyste spotřebovali jeden celý cyklus každý den, dostanete se na hranici 1 000 cyklů až zhruba za tři roky. Většina lidí ale využívá baterii výrazně méně intenzivně, takže se k této hranici dostane až po pěti nebo více letech používání. Jinými slovy, místo sledování každého procenta je mnohem lepší notebook jednoduše používat. Přesně k tomu byl navržen.